Резонансное антитело

В ноябре информация о том, что в Екатеринбурге выявлена эпидемия ВИЧ, несколько дней держалась в верхних строчках новостей. Около поликлиник и мобильных пунктов экспресс-тестирования выстраивались длинные очереди, кадры с которыми попадали в эфир федеральных телеканалов. Сенсация из Екатеринбурга оказалась для общества лакмусовой бумажкой— как только опасность оказывается на расстоянии вытянутой руки, страх берет верх и даже уверенные в своем добропорядочном поведении граждане отправляются в ближайшее медицинское учреждение сдавать анализы.

Свердловский синдром

По словам первого заместителя начальника управления здравоохранения города Татьяны Савиновой, каждый 50-й житель Екатеринбурга— носитель ВИЧ-инфекции.

«В Екатеринбурге— генерализированная стадия распространения ВИЧ-инфекции. Это случилось не вчера или позавчера, это произошло уже давно. Я не знаю, почему СМИ пишут об эпидемии, им кажется, что произошло что-то невероятное, хотя ничего сверхъестественного нет»,— говорит Савинова.

Мобильные пункты для тестирования на ВИЧ в Екатеринбурге работают не первый год. Но в этом году, по подсчетам властей, желающих узнать свой статус было вдвое больше— если обычно в каждый выезд обследовалось примерно по 80человек, то этой осенью за смену проходили тест по 160человек и больше.

Впрочем, подобные тесты перестают сегодня быть чем-то необычным. Минздрав России провел всероссийскую акцию по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ. С августа по ноябрь 2016года такие акции прошли в 10крупных городах страны: Иркутск, Кемерово, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Саратов, Казань, Нижний Новгород.

Медийные прививки

Акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию— это часть масштабной кампании Министерства здравоохранения РФ, которая направлена на информирование населения о профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов В и С. В Минздраве уверены, что остановить распространение заболевания лишь усилиями государственных структур и профессионального сообщества невозможно. Необходимо участие каждого человека, некоммерческих организаций, средств массовой информации. Главная задача информационной кампании— привлечь внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести правильную и полную информацию о заболевании и мерах профилактики, разрушить мифы и стереотипы о заболевании и мотивировать к прохождению тестирования на ВИЧ.

В 2016году российский Минздрав начал реализацию комплексного коммуникационного проекта, который включил в себя различные виды рекламы на телевидении, создание документальных фильмов, специальные проекты на ключевых интернет-ресурсах, в прессе, на радио. Более того, Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции на период до 2020года и дальнейшую перспективу, которая определяет основные принципы и направления государственной политики страны в этой области.

На одном из недавних пленарных заседаний на Генеральной Ассамблее ООН по ВИЧ/СПИД министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что благодаря проведению комплекса продуманных мер профилактики в России на сегодня удалось добиться остановки вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. «Сегодня у нас 98% детей от ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми»,— подчеркнула министр.

Для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей правительство реализует комплексную программу реабилитации и ресоциализации на основе стратегии «снижения спроса» или «мотивации к добровольному отказу от наркотиков», создавая для этого совместно с некоммерческими организациями и религиозными конфессиями реабилитационные центры, в которых применяются современные медицинские, психологические, образовательные и социальные технологии.

В результате различных мер, по словам Вероники Скворцовой, в России ежегодно бесплатно обследуются на ВИЧ-инфекцию (при желании— анонимно) более 30млн человек, или 20,5% населения страны. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных граждан за последние годы вырос в пять раз— до 37% от всех находящихся под наблюдением, а в ряде регионов с наиболее сложной ситуацией, например в Крыму, где в 2014году отмечалась пиковая заболеваемость ВИЧ на фоне усиленного наркопотребления, существенно больше, что и позволило за один 2015год снизить смертность от ВИЧ в Крыму на 26%.

В России проводится комплекс мер по повышению приверженности к лечению, которая за последнее время увеличилась на треть и превысила 70%. Кроме того, применение стандартизованных схем лечения, рекомендованных ВОЗ, централизация государственных закупок и замещение импортных лекарств отечественными позволили снизить цены за один год более чем в два раза. Также важно отметить, что реализация мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией, в России осуществляется из средств государственного бюджета и освобождает от финансового бремени лиц с ВИЧ-ин­фек­цией.

Медицинская география

Считается, что наибольшее число людей с ВИЧ живет в Африке. Так, в Южно-Африканской Республике— около 7млн человек. Это примерно 19,2% взрослого (от 15до 49лет) населения страны. В Королевстве Свазиленд показатель распространенности ВИЧ еще выше— 28,8% населения в той же возрастной категории. Огромное число носителей ВИЧ и в Кении— порядка полутора миллионов человек (5,9%). Однако в то же время в этих африканских странах настолько активно внедряются программы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, что в результате число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа там в последнее время не растет, а сокращается.

А вот если посмотреть на ситуацию в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Россию, то здесь тенденции, к сожалению, обратные— число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции увеличивается с каждым годом.

С 2006года в России отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10% в год. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах РФ. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31декабря 2015года составляла 541,8на 100тыс. населения России. К регионам, в которых сложилась наиболее тревожная ситуация с распространенностью ВИЧ-инфекции, относятся Свердловская область (зарегистрировано 1528,7ВИЧ-инфицированных на 100тыс. населения), Иркутская (1524,9), Кемеровская (1469,6), Самарская (1377,9), Оренбургская (1135,7), Ленинградская (1118,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1110,6), Тюменская (1107,0), Челябинская (964,6) области, город Санкт-Петербург (942).

По самым свежим данным специалистов, процент инфицированных в России в три раза выше, чем в странах Евросоюза. В два раза, чем во Франции, и в десять, чем в Германии. Примерно каждый сороковой мужчина в возрасте 30–35лет инфицирован ВИЧ.

В зависимости от региона заражен каждый двадцатый мужчина в возрасте 21–40лет. В среднем в России ежедневно умирают 50–60человек. Насегодняшний день наибольший риск заражения существует при употреблении наркотиков нестерильным инструментом (53,6%), при гетеросексуальных контактах (44,0%) ипри гомосексуальных контактах (1,5%).