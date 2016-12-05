Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |     |   написать авторам

Резонансное антитело

ВИЧ-инфекция в масштабах страны

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В ноябре информация о том, что в Екатеринбурге выявлена эпидемия ВИЧ, несколько дней держалась в верхних строчках новостей. Около поликлиник и мобильных пунктов экспресс-тестирования выстраивались длинные очереди, кадры с которыми попадали в эфир федеральных телеканалов. Сенсация из Екатеринбурга оказалась для общества лакмусовой бумажкой— как только опасность оказывается на расстоянии вытянутой руки, страх берет верх и даже уверенные в своем добропорядочном поведении граждане отправляются в ближайшее медицинское учреждение сдавать анализы.

Свердловский синдром

По словам первого заместителя начальника управления здравоохранения города Татьяны Савиновой, каждый 50-й житель Екатеринбурга— носитель ВИЧ-инфекции.

«В Екатеринбурге— генерализированная стадия распространения ВИЧ-инфекции. Это случилось не вчера или позавчера, это произошло уже давно. Я не знаю, почему СМИ пишут об эпидемии, им кажется, что произошло что-то невероятное, хотя ничего сверхъестественного нет»,— говорит Савинова.

Мобильные пункты для тестирования на ВИЧ в Екатеринбурге работают не первый год. Но в этом году, по подсчетам властей, желающих узнать свой статус было вдвое больше— если обычно в каждый выезд обследовалось примерно по 80человек, то этой осенью за смену проходили тест по 160человек и больше.

Впрочем, подобные тесты перестают сегодня быть чем-то необычным. Минздрав России провел всероссийскую акцию по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ. С августа по ноябрь 2016года такие акции прошли в 10крупных городах страны: Иркутск, Кемерово, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Саратов, Казань, Нижний Новгород.

Медийные прививки

Акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию— это часть масштабной кампании Министерства здравоохранения РФ, которая направлена на информирование населения о профилактике ВИЧ и вирусных гепатитов В и С. В Минздраве уверены, что остановить распространение заболевания лишь усилиями государственных структур и профессионального сообщества невозможно. Необходимо участие каждого человека, некоммерческих организаций, средств массовой информации. Главная задача информационной кампании— привлечь внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести правильную и полную информацию о заболевании и мерах профилактики, разрушить мифы и стереотипы о заболевании и мотивировать к прохождению тестирования на ВИЧ.

В 2016году российский Минздрав начал реализацию комплексного коммуникационного проекта, который включил в себя различные виды рекламы на телевидении, создание документальных фильмов, специальные проекты на ключевых интернет-ресурсах, в прессе, на радио. Более того, Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана Государственная стратегия противодействия ВИЧ-инфекции на период до 2020года и дальнейшую перспективу, которая определяет основные принципы и направления государственной политики страны в этой области.

На одном из недавних пленарных заседаний на Генеральной Ассамблее ООН по ВИЧ/СПИД министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что благодаря проведению комплекса продуманных мер профилактики в России на сегодня удалось добиться остановки вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции. «Сегодня у нас 98% детей от ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми»,— подчеркнула министр.

Для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей правительство реализует комплексную программу реабилитации и ресоциализации на основе стратегии «снижения спроса» или «мотивации к добровольному отказу от наркотиков», создавая для этого совместно с некоммерческими организациями и религиозными конфессиями реабилитационные центры, в которых применяются современные медицинские, психологические, образовательные и социальные технологии.

В результате различных мер, по словам Вероники Скворцовой, в России ежегодно бесплатно обследуются на ВИЧ-инфекцию (при желании— анонимно) более 30млн человек, или 20,5% населения страны. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных граждан за последние годы вырос в пять раз— до 37% от всех находящихся под наблюдением, а в ряде регионов с наиболее сложной ситуацией, например в Крыму, где в 2014году отмечалась пиковая заболеваемость ВИЧ на фоне усиленного наркопотребления, существенно больше, что и позволило за один 2015год снизить смертность от ВИЧ в Крыму на 26%.

В России проводится комплекс мер по повышению приверженности к лечению, которая за последнее время увеличилась на треть и превысила 70%. Кроме того, применение стандартизованных схем лечения, рекомендованных ВОЗ, централизация государственных закупок и замещение импортных лекарств отечественными позволили снизить цены за один год более чем в два раза. Также важно отметить, что реализация мероприятий, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией, в России осуществляется из средств государственного бюджета и освобождает от финансового бремени лиц с ВИЧ-ин­фек­цией.

Медицинская география

Считается, что наибольшее число людей с ВИЧ живет в Африке. Так, в Южно-Африканской Республике— около 7млн человек. Это примерно 19,2% взрослого (от 15до 49лет) населения страны. В Королевстве Свазиленд показатель распространенности ВИЧ еще выше— 28,8% населения в той же возрастной категории. Огромное число носителей ВИЧ и в Кении— порядка полутора миллионов человек (5,9%). Однако в то же время в этих африканских странах настолько активно внедряются программы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, что в результате число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей вследствие СПИДа там в последнее время не растет, а сокращается.

А вот если посмотреть на ситуацию в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Россию, то здесь тенденции, к сожалению, обратные— число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции увеличивается с каждым годом.

С 2006года в России отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10% в год. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах РФ. Пораженность ВИЧ-инфекцией на 31декабря 2015года составляла 541,8на 100тыс. населения России. К регионам, в которых сложилась наиболее тревожная ситуация с распространенностью ВИЧ-инфекции, относятся Свердловская область (зарегистрировано 1528,7ВИЧ-инфицированных на 100тыс. населения), Иркутская (1524,9), Кемеровская (1469,6), Самарская (1377,9), Оренбургская (1135,7), Ленинградская (1118,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1110,6), Тюменская (1107,0), Челябинская (964,6) области, город Санкт-Петербург (942).

По самым свежим данным специалистов, процент инфицированных в России в три раза выше, чем в странах Евросоюза. В два раза, чем во Франции, и в десять, чем в Германии. Примерно каждый сороковой мужчина в возрасте 30–35лет инфицирован ВИЧ.

В зависимости от региона заражен каждый двадцатый мужчина в возрасте 21–40лет. В среднем в России ежедневно умирают 50–60человек. Насегодняшний день наибольший риск заражения существует при употреблении наркотиков нестерильным инструментом (53,6%), при гетеросексуальных контактах (44,0%) ипри гомосексуальных контактах (1,5%).

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Резонансное антитело

Резонансное антителоВИЧ-инфекция в масштабах страны

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Агре

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке