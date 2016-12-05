Проверенным курсом

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, с диагнозом ВИЧ в мире сегодня живет около 37миллионов человек, а более 34миллионов уже умерли от этой опасной болезни за 30лет, прошедших с момента ее открытия. Врачи и пациенты почти смирились с тем, что человечество, пережившее не одну эпидемию и научившееся лечить грипп, оспу, полиомиелит и сыпной тиф, так и не нашло пока лекарства, которое смогло бы излечить эту болезнь.

Охота за информацией

Геном человека содержится в хромосомах, составляющих ДНК, которые, перекодируясь в рибонуклеиновую кислоту (РНК), вырабатывают белки— основные строители нашего организма. ВИЧ влияет на ДНК нашей клетки: РНК вируса внедряется в геном наших ДНК и заставляет наш организм вырабатывать необходимый для своей жизнедеятельности белок. В результате повреждается синтез лимфоцитов, и организм не может сопротивляться различным инфекциям— возникает иммунодефицит. ВИЧ поражает иммунную систему человека. В отсутствие терапии заболевание неуклонно прогрессирует и достигает продвинутой стадии, называемой синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Организм человека со СПИДом ослаблен настолько, что не может сопротивляться инфекциям, которые в результате и убивают его.

Первая научная публикация об этой болезни появилась в 1981году в США, а 20мая 1983года в журнале Science были опубликованы результаты исследований, в ходе которых удалось выделить новый ретровирус.

Тогда, впрочем, вирусологи не могли даже предположить те масштабы, которые приобретет болезнь, и не представляли, что лекарство от ВИЧ-инфекции придется искать всем миром много лет.

По данным ЮНЭЙДС— структуры Организации Объединенных Наций, занятой в том числе контролем эпидемии ВИЧ-инфекции в мире, в 2015году число живущих с ВИЧ людей составляло около 36,7млн. Медики сошлись в мнении о том, что инфицирование вирусом происходит, в основном, вследствие незащищенного полового контакта, в результате совместного использования шприцев, игл, фильтров для введения наркотиков, а также передается от матери ребенку. На сегодняшний день ВИЧ является одним из наиболее изученных вирусов, полного излечения от него, судя по всему, ждать еще очень долго.

Медицинская помощь

Несмотря на регулярно появляющиеся новости об изобретении того или иного «лекарства от СПИДа», чуда пока не произошло: на данный момент реально действуют лишь препараты антиретровирусной терапии— лекарства против ВИЧ с доказанной эффективностью. Медицина располагает сегодня шестью классами противоретровирусных препаратов, способных сдерживать репликацию ВИЧ.

Для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции в России, как и во всех странах мира, используется антиретровирусная терапия— комбинация из трех-четырех препаратов, каждый из которых блокирует определенный этап цикла размножения ВИЧ. Лечение ВИЧ-положительного пациента проводится пожизненно.

По словам директора Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа» Евгении Алексеевой, в мире на данный момент появилось около 30специально разработанных препаратов активной антиретровирусной терапии.

Трудности в лечении еще и в том, что сам вирус непрерывно мутирует и приобретает устойчивость к препаратам, если пациент нарушает предписания врача по приему терапии. Если же пациент аккуратно принимает лечение без пропусков и в правильном сочетании с пищей— одна схема может быть эффективна и в течение 10лет и более. Тенденция современной антиретровирусной терапии в упрощении режима приема препаратов и уменьшении количества принимаемых в день таблеток и кратности приема. Самыми предпочтительными являются схемы однократного приема. Так пациенту легче соблюдать режим терапии. Если же режим приема нарушался и выработалась резистентность (устойчивость вируса к принимаемым препаратам), в арсенале специалиста есть новые, с высокой устойчивостью к мутациям препараты последних генераций.

Также тенденцией последних лет стал поиск методов излечения от ВИЧ. Эта новая и амбициозная цель ставит высокую планку для ученых, которые занимаются этой темой. Уже известны несколько препаратов, которые обладают способностью изгонять «спящий» вирус из резервуаров, которые недоступны применяемым препаратам антиретровирусной терапии. Ведутся поиски методик, позволяющих удалить интегрированный в геном Т-клеток вирус. Это дело будущего.

Вирус тем не менее не дремлет: несмотря на то, что доля пациентов, получающих антиретровирусную терапию, увеличивается из года в год во всем мире, видимо, этого недостаточно, так как суммарное количество вновь инфицированных людей тоже растет. Россия— не исключение. Нам пока не удалось полностью сдержать распространение ВИЧ-инфекции. Количество новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции, так же как и во всем мире, увеличивается.

Новая стратегия

Государство в России обеспечивает людей, живущих с ВИЧ, препаратами для лечения бесплатно, выделяя для закупки средства из бюджета. Например, в 2015году на эти цели было потрачено 20млрд руб­лей. В прошлые годы закупки дорогих препаратов осуществляли регионы за счет своих бюджетов. В октябре нынешнего года правительством России было принято решение о централизации приобретения препаратов, а это, по мнению экспертов, увеличит объемы закупок.

С целью стандартизации лечения, создания общей системы закупок необходимых лекарственных препаратов в борьбе с вирусом иммунодефицита была принята разработанная Министерством здравоохранения государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020года и дальнейшую перспективу. Для повышения обеспеченности препаратами новая стратегия ставит две главные задачи— перейти на централизованное обеспечение импортными лекарствами и расширить производство отечественных, интерес к которым у фармакологических компаний растет. В последнее время ввиду резкого удорожания импортных лекарств из-за падения курса руб­ля многие врачи стали делать на российских производителей особую ставку.

Новая стратегия Минздрава обещает увеличить число получающих АРВ-терапию— для остановки эпидемии нужно, чтобы лечение получали как минимум 60% зараженных, за последние годы охват антиретровирусной терапией в России уже вырос в пять раз— сегодня целенаправленное лечение получают уже 37% ВИЧ-положительных пациентов, находящихся на учете в центрах по борьбе со СПИДом. Несмотря на непростую бюджетную ситуацию, государство, по словам Вероники Скворцовой, намерено увеличить охват лечением ВИЧ-положительных людей уже в ближайшее время на 25–30%, увеличить расходы на борьбу с вирусом.

При положительном результате тестирования необходимо обратиться в региональный СПИД-центр. Диагноз ВИЧ-инфекция устанавливается только специалистами этих центров, которые есть в каждом регионе Российской Федерации. Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя. Но если вовремя начать борьбу с вирусом и соблюдать приверженность лечению, то можно сохранить качество и продолжительность жизни, строить долгосрочные планы, учиться, работать, иметь здоровых детей.

«Важно помнить, что сегодня ВИЧ— это не приговор,— считает министр здравоохранения России Вероника Скворцова.— Своевременная диагностика и лечение позволяют инфицированному человеку жить нормальной жизнью, создавать семью, быть счастливым».