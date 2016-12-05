Путин примет участие во Всероссийском съезде судей в Москве

Президент России Владимир Путин примет участие в IX Всероссийском съезде судей, в ходе которого будут рассмотрены состояние судебной системы в стране и перспективы ее развития. Об этом сообщил представитель пресс-службы Кремля.



Мероприятие пройдет в Москве 6–8 декабря, на нем будут присутствовать 780 делегатов, в том числе представители высших российских судов, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, мировые судьи и представители конституционных (уставных) судов субъектов РФ.

«Ожидается, что участники форума обсудят внесение изменений в Кодекс судейской этики, принятый на предыдущем съезде в 2012 году», — сообщил представитель Кремля.

Кроме того, в ходе съезда будут сформированы новые составы Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.