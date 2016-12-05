Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Матвиенко предложила ввести в РФ единый стандарт благополучия

Спикер Совета Федерации отметила, что уровень качества жизни в стране не должен зависеть от региона

В России необходимо ввести единый стандарт благополучия, для того чтобы обеспечить неснижаемый уровень качества жизни граждан. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Единый стандарт благополучия будет гарантировать необходимые объем, качество и доступность государственных и муниципальных услуг. В том числе медицинских и образовательных, а также в сфере труда и социальной защиты населения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Спикер Совфеда отметила, что уровень качества жизни не должен зависеть от того, в каком регионе проживает человек.

При этом Матвиенко выделила наиболее проблемные области в плане обеспечения прав и свобод человека — уголовное судопроизводство, ситуацию в местах заключения, отношения между работниками и работодателями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Социологические опросы показывают, что именно социальная и экономическая защищенность является для наших граждан ключевым показателем соблюдения прав человека», — добавила спикер Совета Федерации.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Матвиенко предложила ввести в РФ единый стандарт благополучия

Спикер Совета Федерации отметила, что уровень качества жизни в стране не должен зависеть от региона

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке