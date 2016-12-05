Матвиенко предложила ввести в РФ единый стандарт благополучия

В России необходимо ввести единый стандарт благополучия, для того чтобы обеспечить неснижаемый уровень качества жизни граждан. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Единый стандарт благополучия будет гарантировать необходимые объем, качество и доступность государственных и муниципальных услуг. В том числе медицинских и образовательных, а также в сфере труда и социальной защиты населения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Спикер Совфеда отметила, что уровень качества жизни не должен зависеть от того, в каком регионе проживает человек.



При этом Матвиенко выделила наиболее проблемные области в плане обеспечения прав и свобод человека — уголовное судопроизводство, ситуацию в местах заключения, отношения между работниками и работодателями, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Социологические опросы показывают, что именно социальная и экономическая защищенность является для наших граждан ключевым показателем соблюдения прав человека», — добавила спикер Совета Федерации.