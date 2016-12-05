Стратегия персональной безопасности

В 2015году страны— члены ООН единогласно признали прекращение роста заболеваемости СПИДом одним из важнейших факторов устойчивого развития всего мирового сообщества. Остановить распространение болезни на планете планируется к 2030году. В России для координации этой деятельности в октябре этого года была принята Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, разработанная Минздравом РФ. Это первый в истории страны документ, сводящий воедино все предпринимаемые государством меры противодействия смертельно опасной болезни.

Нетронутое поколение

С 1980года во всем мире умерли 34млн человек, инфицированных ВИЧ. Сейчас на планете зарегистрировано около 37млн носителей вируса, причем лишь 17млн человек имеют доступ к антиретровирусной терапии (АРТ), которая позволяет придерживаться привычного образа жизни и не допустить развития СПИДа. На выявление инфицированных и предоставление им возможности получать лечение, по данным ООН, мировое сообщество потратило около $187млрд за последние 15лет. Государственная стратегия борьбы с ВИЧ принята во многих странах, лидером в этой области считаются США. На национальном уровне поставлена амбициозная цель— сделать так, чтобы на планете появилось поколение, свободное от СПИДа, об этом заявляла советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Сумма инвестиций в Президентский чрезвычайный план освобождения от СПИДа— PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief)— $50млрд. В мировой практике это самая большая сумма, когда-либо выделявшаяся на борьбу с одним заболеванием. К 2017году в рамках PEPFAR 12,9млн человек получат антиретровирусную терапию, а 13млн мужчин смогут оплатить процедуру обрезания— доказано, что это снижает риск заражения ВИЧ.

Европейские страны с развитым социальным сектором вносят свой вклад в борьбу с ВИЧ. Так, в Норвегии принято решение бесплатно предоставлять препарат Трувада пациентам из групп риска.

Сосчитать и вылечить

В России зарегистрированы 824706ВИЧ-инфицированных. Более 37% пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, по данным Минздрава, получают АРТ. Эта цифра в 5раз выше, чем в 2005году, констатирует Ляля Габбасова, помощник министра здравоохранения РФ. Если удастся повысить охват до 60%, темпы распространения ВИЧ замедлятся в два раза, по расчетам эпидемиологов, это позволит уберечь от заражения около 40тыс. человек ежегодно. К сожалению, пока количество вновь выявленных инфицированных ежегодно увеличивается на 10%. Уже сейчас правительство тратит в год 20млрд руб­лей из федерального бюджета на профилактику и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита человека, три четверти этих средств расходуется на приобретение лекарственных препаратов. Такой объем финансирования по крайней мере позволяет удерживать ситуацию на грани эпидемии. «Согласно международным критериям, эпидемией считается инфицирование не менее 1% беременных или более 5% лиц в группах населения повышенного риска»,— поясняет замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, подчеркивая, что эпидемический порог у нас в стране не превышен.

Важнейшая задача на 2017год, по словам Краевого,— внедрить персонализированный подход к лечению и определить точное количество носителей ВИЧ, то есть составить регистр пациентов, в котором будут фиксироваться схема лечения и индивидуальные реакции каждого человека на лечение.

Составление регистра ВИЧ-инфицирован­ных невозможно без проведения тотального тестирования жителей страны. В 2015году около 20% россиян сдали анализы на ВИЧ. А в 2016году Минздравом были проведены масштабные кампании для повышения информированности населения, в том числе акции по бесплатному анонимному тестированию в десяти наименее благополучных по эпидемиологической ситуации регионах.

Фото: предоставлено пресс-службой министерства здравоохранения РФ

Мать и дитя

Нельзя не отметить большой успех в борьбе с одним из путей распространения вируса— от инфицированной матери к ребенку. По словам Ляли Габбасовой, сейчас риск такой передачи составляет всего 2%. В среднем за 30лет официального существования ВИЧ-инфекции в России этот показатель составлял 6%, то есть можно отметить снижение показателя в несколько раз. «Мы стремимся войти в число стран, где такая вертикальная передача ВИЧ-инфекции составляет 0%»,— подчеркивает Ляля Габбасова.

Такого же уровня статистика по вертикальной передаче инфекции наблюдается и в Москве. По словам главного внештатного акушера-гинеколога департамента здравоохранения Москвы Александра Коноплянникова, в Москве риск инфицирования плода снизился до 2% благодаря внедрению перинатальной профилактики ВИЧ-инфекции в соответствии с европейскими стандартами. Об этом эксперт заявил на конференции «Современные подходы к лечению ВИЧ-инфекции в практике московского здравоохранения». Коноплянников рассказал, что за минувший год в столице приняли 600родов у ВИЧ-инфицированных, причем примерно треть— это не москвички, женщины, не стоявшие на диспансерном учете и вообще не обследованные.

Инфицирование плода может произойти во время беременности, при родах и последующем кормлении грудью, так что если диагноз матери поставлен вовремя, в большинстве случаев удается уберечь ребенка от заражения.

Как рассказали нашему корреспонденту в Московском областном центре СПИДа, сохранение здоровья матерей и их детей, в том числе профилактика передачи ВИЧ- инфекции, является одним из приоритетов областного здравоохранения. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку беременным женщинам назначается медикаментозное лечение. Все родильные дома Московской области на постоянной основе обеспечиваются препаратами для проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, в родах и новорожденным по самым современным схемам. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции на территории Московской области ВИЧ-инфицированными беременными женщинами рождено 6100здоровых детей, рассказали в центре.

Не бойся!

Все специалисты сходятся во мнении, что информированность граждан о факторах риска— лучшее средство профилактики болезни. Информационные кампании проходят во всех странах, Россия— не исключение. В информационную работу включены не только государственные ведомства, но и крупные компании, проводящие разъяснительную работу среди сотрудников.

Во всем мире 1декабря объявлено Всемирным днем борьбы со СПИДом. В России С 28ноября по 4декабря прошла Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», во время которой по всей стране организованы информационно-просветительские мероприятия. А ранее прошел Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, организованный Минздравом России, который стал важнейшим мероприятием для обмена знаниями и опытом в области борьбы с ВИЧ-инфекцией.

Просветительские мероприятия прошли как на федеральном, так и на региональных уровнях. «Третий год подряд в нашем регионе проходит мощная информационно-просветительская кампания, в которой принимают участие известные люди страны— артисты, певцы, политики, журналисты, ВИЧ-активисты,— рассказывает Евгения Жукова, специалист Московского областного центра борьбы со СПИДом.— Они снимаются для социальной рекламы, объясняя, что ВИЧ-позитивные люди ничем не отличаются от других членов общества». Кампания направлена на преодоление стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Такого рода просветительская работа должна изменить отношение к ВИЧ-инфицированным, разъяснить окружающим их людям, что они не опасны, не заразны и имеют право на нормальную жизнь и нормальное отношение, как и любой другой член общества. Ключевое послание подмосковной кампании по профилактике ВИЧ/СПИДа «Новое поколение без ВИЧ!» в нынешнем году— «Не бойся!»

Свои всегда рядом

Реализация поставленной задачи более широкого охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией включает снижение стоимости лечения. Годовой курс основных оригинальных препаратов АРТ в России стоит до 600тыс. руб­лей. Снижение стоимости возможно только за счет импортозамещения, разработки и введения в производство дженериков или принципиально новых оригинальных препаратов.

Сейчас в России разрешено применять 25антиретровирусных препаратов, с 2014года 10из них (рекомендованных ВОЗ) входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Большой рывок в импортозамещении препаратов от ВИЧ был сделан в 2015и 2016годах: сейчас доля российских препаратов в этом сегменте составляет почти 24% в денежном выражении и 55%— в натуральном.

Ожидается, что по итогам 2016года доля российских препаратов от ВИЧ еще увеличится, а после истечения срока патентов на некоторые западные лекарства в 2018–2021годах будет совершен еще один рывок в этом направлении.

Мнение

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:

«Сегодня перед нами стоит амбициозная задача— остановить рост новых случаев ВИЧ, а также помочь всем тем, кто живет с этой болезнью, обеспечив адекватную медицинскую помощь и социальную поддержку. Уверена, что объединив усилия политиков, экспертов и общественных деятелей, мы сможем добиться большого успеха».