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В Пушкинском роддоме спасли младенца весом 490 г

Ребенок родился с массой тела в шесть раз меньше нормы

В Пушкинском роддоме врачам удалось спасти младенца, родившегося с весом 490 г. Данная масса в шесть раз меньше нормы и является критической для выживания.

Маленькую пациентку медики называют Дюймовочкой. В инкубаторе создают условия, как в материнской утробе: аппарат подстраивается под состояние ребенка. Как отмечает Азиз Ярашев, заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Пушкинского роддома, эта категория пациентов является одной из самых тяжелых, требующих большого количества усилий и средств. Кроме того, уход за ними требует внимания, а сам процесс выхаживания этих детей очень длительный.

Согласно статистике, 1 из 100 недоношенных детей умирает — в большинстве своем это именно младенцы с критически низкой массой тела меньше 1 кг, сообщает телеканал «360». Руководство Пушкинского роддома отдает должное новому оборудованию, но признает, что главную роль в спасении жизней всё равно играют врачи.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Пушкинском роддоме спасли младенца весом 490 г

Ребенок родился с массой тела в шесть раз меньше нормы

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