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В Якутске выбрали лучших мастеров по изготовлению строганины

Конкурс «Строганина-2016» прошел в завершение всероссийского фестиваля «Зима начинается в Якутии»

Всероссийский фестиваль «Зима начинается в Якутии» завершился праздником «Строганина», во время которого выбрали лучших по изготовлению строганины.

В этом году в конкурсе участвовали 22 команды. Каждая состояла из двух человек, мужчины и женщины. Мужчина строгал рыбу, а женщина красиво выкладывала рыбные стружки в одну устойчивую горку.

В номинации «Скорость строгания» победили ветеринар Юрий Гуляев и преподаватель музыкальной школы Венера Мальчекитова. А лучшими в номинации «Качество строгания» стали водитель скорой помощи Андрей Бережнов и госслужащая Светлана Павлова.

Как сказал мэр Якутска Айсен Николаев, с каждым годом фестиваль «Зима начинается в Якутии» становится все популярнее. Сейчас он признан одним из лучших мероприятий событийного туризма в России. А гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» в этом году получил Гран-при Национальной премии.

«Это говорит о том, что наши бренды «Холод» и «Зима» являются уникальными продуктами, которыми мы должны гордиться и продвигать во всем мире», — заявил градоначальник, которого цитирует ИА YakutiaMedia.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Якутске выбрали лучших мастеров по изготовлению строганины

Конкурс «Строганина-2016» прошел в завершение всероссийского фестиваля «Зима начинается в Якутии»

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