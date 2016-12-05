В Якутске выбрали лучших мастеров по изготовлению строганины

Всероссийский фестиваль «Зима начинается в Якутии» завершился праздником «Строганина», во время которого выбрали лучших по изготовлению строганины.



В этом году в конкурсе участвовали 22 команды. Каждая состояла из двух человек, мужчины и женщины. Мужчина строгал рыбу, а женщина красиво выкладывала рыбные стружки в одну устойчивую горку.



В номинации «Скорость строгания» победили ветеринар Юрий Гуляев и преподаватель музыкальной школы Венера Мальчекитова. А лучшими в номинации «Качество строгания» стали водитель скорой помощи Андрей Бережнов и госслужащая Светлана Павлова.

Как сказал мэр Якутска Айсен Николаев, с каждым годом фестиваль «Зима начинается в Якутии» становится все популярнее. Сейчас он признан одним из лучших мероприятий событийного туризма в России. А гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» в этом году получил Гран-при Национальной премии.

«Это говорит о том, что наши бренды «Холод» и «Зима» являются уникальными продуктами, которыми мы должны гордиться и продвигать во всем мире», — заявил градоначальник, которого цитирует ИА YakutiaMedia.