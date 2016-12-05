Наше кино в Лондоне будут показывать ежегодно

В британской столице завершился первый фестиваль «Неделя российского кино», на котором было представлено более 25 российских картин разных жанров. Лучшим фильмом жюри смотра признало драму «Ученик».

— Это важное событие для нашего кино, — заметил «Известиям» генеральный директор «Ленфильма», продюсер Эдуард Пичугин. — Особенно меня радует то, что этот фестиваль — инициатива неравнодушных к российскому кино лондонцев и наших соотечественников.

По словам Пичугина, российское кино интересно британцам прежде всего содержательной составляющей. В отличие от американских лент, лидирующих на рынке, большинство наших картин — не про супергероев, а про обычных людей.

Среди представленных картин преобладали исторические драмы: «Ледокол», «Герой», «Контрибуция»... Представлять «Героя» в Лондон приехал Дима Билан, сыгравший в фильме главную роль.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Неделя российского кино"

— Сегодня в России снимается большое количество картин, по качеству не уступающих мировым стандартам, — рассказал «Известиям» соучредитель фестиваля, исполнительный директор университета «Синергия» Вадим Лобов. — Без них невозможно полноценное восприятие российской культуры. Поэтому сейчас среди основных задач — решение проблемы представления нашего киноконтента в других странах.



В британской столице сегодня проживает около 400 тыс. россиян, а русскоговорящих лондонцев — еще больше. Лучшим тому доказательством послужили данные по кассовым сборам — все билеты на фестиваль были раскуплены еще до его начала.



В рамках форума состоялась деловая встреча российских и британских продюсеров, на которой обсуждались возможности копродукции между кинокомпаниями двух стран.

— Продюсеры в Лондоне заинтересованы в копродукции с Россией, — рассказал «Известиям» Дэвид Келли, представляющий в Великобритании фильм Веры Глаголевой «Две женщины». — Сегодня есть большой интерес к российской культуре, и лучший тому пример — фильмы BBC по произведениям русских классиков. Но нашим странам надо проделать большую общую работу — пока мы не совсем понимаем, как у вас работают законы и налоговая система в киноиндустрии.



Как отметил Келли, чтобы российская киноиндустрия вышла на международный уровень, необходимо ориентироваться на мировые стандарты.



Во время фестиваля прошли творческие встречи Ренаты Литвиновой и Алексея Учителя. Литвинова представила зрителям два новых короткометражных фильма, а Учитель ответил на вопросы вокруг картины «Матильда» и рассказал, как снимают кино в России.

По словам генерального продюсера и директора Недели российского кино в Лондоне Филиппа Перкона, в будущем фестиваль станет ежегодным и уже сейчас организаторы работают над формированием программы 2017 года.