В Крыму с Ай-Петри эвакуировали беременную женщину

С Ай-Петри в Крыму эвакуировали беременную женщину. Она находилась в воинской части, расположенной на горе Баден-Кыр.

Спасатели 4 декабря получили сигнал о том, что 20-летняя девушка, находящаяся на 39-й неделе беременности, нуждается в срочной в эвакуации из горной местности. Ее смогли снять с Ай-Петринского плато только на снегоходе, который предоставил местный житель.



Как сообщает ИА «Крыминформ», служебную машину спасатели оставили на трассе в районе 50-го км трассы Бахчисарай–Ялта. Дорога была закрыта из-за лавины. Чтобы доставить беременную к автомобилю МЧС, спасатели прошли более 7 км пешком при сложных погодных условиях.



Для оказания помощи в случае начала родов в составе дежурной смены был спасатель с медицинским образованием. Спустя три часа спасательной операции беременную доставили в роддом Ялты.