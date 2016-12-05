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Проект подготовки будущих космонавтов запускают в Красноярске

Тренировать их собираются в сибирской тайге

Проект по подготовке будущих космонавтов «Космическая одиссея» запускают в Красноярске. Программа подготовки включает в себя курс теории, связанной с изучением исторических и технических аспектов полета в космос.

Ожидается, что часть испытательных занятий будет проходить на предприятиях НПП «Радиосвязь», АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» и АО «Красмаш».

Будущие космонавты смогут усиленно заниматься спортом, прыгать с парашютом и проходить летную практику. Итоговым испытанием станет тренировка в сибирской тайге.

Разработанный проект был организован красноярским отделением Союза машиностроителей России под эгидой госкорпорации «Роскосмос». В обсуждении проекта под руководством министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолия Цыкалова в совещании приняли участие представители агентства молодежной политики, члены молодежного правительства и представители «Союзмаша».

В настоящее время в «космический отряд» вошли 30 молодых специалистов с предприятий «Красмаш», АО «Информационные спутниковые системы», ЦКБ «Геофизика», НПП «Радиосвязь» и 18 студентов СибГАУ. Шесть лучших участников отправятся в Звездный городок, где они смогут совершить виртуальный полет на тренажере корабля «Союз».

В свою очередь, Анатолий Цыкалов подчеркнул, что пример участников проекта может стать вдохновляющим для других молодых людей.

«В целом подобные проекты способствуют самоопределению в выборе будущей профессии, привлекают дополнительный интерес к развитию космоса и предприятий ракетно-космической сферы. Для нас это также шанс вырастить своего космонавта, который может прославить наш регион», — добавил министр.

По итогам обсуждения принято решение создать рабочую группу, которая возьмет на себя кураторство проекта. Участники команды смогут продемонстрировать свои проекты в рамках международного молодежного форума ТИМ «Бирюса», а также организовать совместные проекты со школьниками, передает Сибирское агентство новостей.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Проект подготовки будущих космонавтов запускают в Красноярске

Тренировать их собираются в сибирской тайге

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