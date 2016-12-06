Таблетки для экономического роста

Из всех отраслей российской промышленности фарминдустрия заметно вырвалась вперед. Сегодня она показывает один из самых высоких темпов роста и становится все более и более привлекательной для инвесторов.

Отечественная фармацевтическая промышленность за девять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года показала рост 20%. Напомню, что годовой прирост фармпромышленности в 2015 году составил 25%.

Большую роль в этом сыграла принятая несколько лет назад госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Минпромторгу была поставлена цель по созданию в России сильной фарминдустрии и конкурентоспособного производства медицинского оборудования. Важнейшей задачей стало импортозамещение и снижение цены на продукцию, но, естественно, без снижения уровня качества. В результате на фоне катастрофического падения отечественной фарминдустрии были заложены предпосылки для коренного перелома на российском фармацевтическом рынке.

Сегодня Минпромторг России совместно с другими заинтересованными ведомствами при участии профессионального сообщества находится в активном поиске оптимального варианта распределения преференций. Внедрение трехэтапной конструкции — это один из возможных вариантов. Обсуждаемая трехступенчатая система преференций направлена на создание дополнительных возможностей для компаний в России и странах ЕврАзЭС, освоивших синтез субстанций лекарственных препаратов. Она никоим образом не несет в себе ограничений для иностранных компаний, которые поставляют в Россию уникальные лекарственные средства.

Трехэтапная процедура закупок предполагает, что преимущества в первую очередь имеют производители лекарств полного цикла, которые работают с отечественным сырьем. Если таковых производителей необходимого препарата не находится, то далее, на втором этапе, работает принцип «третий лишний» — преимущество получают те, кто осуществляет производство со стадии готовой лекарственной формы на территории РФ. Если же нет ни первых, ни вторых, то на «третьей ступени» допускаются к торгам все участники.

Новая конструкция в будущем позволит, с одной стороны, нашим компаниям развивать новые компетенции в фармацевтике и, с другой стороны, обеспечивать граждан качественными и доступными лекарственными препаратами.

Отмечу, что политика импортозамещения в отрасли способствует еще и привлечению частных инвестиций, локализации своего производства зарубежными компаниями на территории нашей страны. Только с 2013 года открыто 20 фармацевтических производственных площадок. В частности, за последние три месяца были введены в эксплуатацию несколько предприятий. В сентябре в Казани был запущен лабораторно-промышленный комплекс «Нанофарма девелопмент», специализирующийся на разработке и выпуске препаратов для лечения онкологических заболеваний, инфекционных осложнений ВИЧ/СПИДа, а также лекарственных средств, применяемых в трансплантологии. В ноябре открылся новый корпус «Нанолека» в Кировской области, который внедрил технологии полного цикла: биотехнологическое производство в шприцах и флаконах, производство твердых лекарственных форм, в том числе противодиабетического препарата. В Ярославской, Московской, Иркутской и Свердловской областях началось строительство мощностей по производству фармацевтических субстанций из перечня жизненно важных препаратов.

В целом же к настоящему времени в рамках государственной программы поддержано более 130 проектов по линии импортозамещения, 400 проектов по разработке инновационных лекарственных средств, внедрено 45 новых препаратов. Объем федеральных средств, направленных на реализацию этих проектов, составил 19,5 млрд рублей.

За последние пять лет в развитие фарммедпрома было вложено 35 млрд бюджетных средств, а привлечено около 120 млрд рублей частных инвестиций в фармацевтическую отрасль и около 50 млрд рублей — в производство медицинских изделий. Другими словами, на один рубль вложений государства приходится почти пять рублей частных инвестиций, за счет чего строятся новые предприятия, создаются комплексная инновационная инфраструктура и рабочие места, расширяется налогооблагаемая база.

Фарминдустрия и медпром являются мультипликативными отраслями, а производимые современными предприятиями лекарственные средства и медицинские изделия относятся, как правило, к высокотехнологичной продукции. Чтобы промышленность получала возможность выстраивать свою долговременную стратегию исходя из конкретных запросов здравоохранения, необходимо обсуждать с производителями, медицинским и пациентским сообществами перспективы и направления развития отрасли.

В пример приведу выпуск биотехнологических препаратов, в том числе вакцин. По данным Минздрава России, вакцинация от гриппа в нынешнем году может охватить 48 млн россиян. Необходимо грамотно планировать производство, чтобы обеспечить спрос на антигриппозные вакцины отечественного производства, доказавшие свою эффективность.

Для нас крайне важно, чтобы в России разрабатывались и производились собственные уникальные современные медицинские изделия и жизненно необходимые и важнейшие лекарства. А для этого требуется, чтобы все участники рынка имели наиболее полный доступ к информации — от новейших разработок в конкретной области до глобальных вызовов современной медицины.

Уверен, что решить эту задачу поможет отраслевая коммуникационная площадка, выставка, где профессиональное врачебное и пациентское сообщества могли бы обсуждать насущные задачи по обеспечению системы здравоохранения и населения высококачественными, высокоэффективными, безопасными и доступными по цене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

По моему мнению, все шансы стать такой точкой притяжения специалистов отрасли имеет крупнейшая отраслевая выставка «ФармМедПром», которая начала работу в Москве в эти дни. Важно, что отечественные производители выбрали эту выставку в качестве площадки для мировых премьер своей продукции. Например, здесь будет продемонстрирована инновационная российская разработка, не имеющая аналогов в мире, — универсальный полипозиционный рентгенодиагностический комплекс.

Также показательно, что «ФармМедПром» проводится в рамках Российской недели здравоохранения. Это демонстрирует стремление фармацевтической и медицинской промышленности получать обратную связь с медицинским сообществом. Для производителей сегодня очень важно получать отзывы непосредственно от самих врачей, чтобы разрабатывать и производить качественные и доступные лекарственные препараты.



Автор — глава Минпромторга России