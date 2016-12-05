Госдума готовится перенести свои каникулы на май

Комитет Госдумы по регламенту принял решение продлить летнюю сессию нижней палаты парламента в обмен на майские праздники: в следующем году депутаты будут работать до конца июля.



«Комитет рекомендовал такой график работы, завтра этот вопрос будет рассматриваться на совете Госдумы. После утверждения на совете этот вопрос будет рассмотрен в среду или в пятницу на пленарном заседании Госдумы», — рассказала «Известиям» глава комитета Ольга Савастьянова.

По ее словам, депутаты будут работать весь июль, последняя неделя будет региональной. В качестве компенсации они получат отпуск с 1 по 15 мая.

Госдума нередко продлевает сроки летней сессии ‪до 3–17‬ июля. Теперь сроки сессии станут штатным явлением.