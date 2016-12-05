Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Госдума готовится перенести свои каникулы на май

Комитет по регламенту решил продлить летнюю сессию

Комитет Госдумы по регламенту принял решение продлить летнюю сессию нижней палаты парламента в обмен на майские праздники: в следующем году депутаты будут работать до конца июля.

«Комитет рекомендовал такой график работы, завтра этот вопрос будет рассматриваться на совете Госдумы. После утверждения на совете этот вопрос будет рассмотрен в среду или в пятницу на пленарном заседании Госдумы», — рассказала «Известиям» глава комитета Ольга Савастьянова.

По ее словам, депутаты будут работать весь июль, последняя неделя будет региональной. В качестве компенсации они получат отпуск с 1 по 15 мая.

Госдума нередко продлевает сроки летней сессии ‪до 3–17‬ июля. Теперь сроки сессии станут штатным явлением.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Госдума готовится перенести свои каникулы на май

Комитет по регламенту решил продлить летнюю сессию

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Фотолента

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

«Мы – единый народ, Россия у нас одна»: послание президента парламенту

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке