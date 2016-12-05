Правила дорожного движения пересмотрят в связи с трагедией

Дмитрий Медведев потребовал от правительства пересмотреть действующие правила дорожного движения в части требований к перевозке детей. Причиной тому стала трагедия, произошедшая в Ханты-Мансийском автономном округе 4 декабря на 926-м км трассы Ханты-Мансийск — Тюмень. В результате столкновения грузовика, легковых автомобилей и автобуса, который перевозил детскую спортивную команду, погибли 12 человек, 10 из которых — дети.



Изменить правила перевозки детей

О необходимости провести анализ действующего законодательства глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

— Ведется следствие, независимо от его итогов звучат предложения по изменению законодательства и в части общих правил дорожного движения, и в части правил перевозки детей, и в части уголовной ответственности. Нужно все эти вопросы внимательно проанализировать. Нужно еще раз оценить законодательство в этой сфере, — обратился Дмитрий Медведев к первому вице-премьеру Игорю Шувалову.



По словам главы правительства, в этом вопросе нужно разобраться совместно с коллегами из Госдумы, так как часть решений нужно принимать на законодательном уровне.

Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что всего в аварии пострадали 34 человека, всем выжившим оказывается необходимая медицинская помощь.

— В результате вчерашнего столкновения пострадало 34 человека, в том числе 26 детей. В больнице сейчас находится 19 пострадавших, в том числе 14 детей. Пять человек, в том числе четверо детей, находятся в крайне тяжелом состоянии. На помощь вылетели ведущие специалисты, нейрохирурги, травматологи, анастезиологи ведущих российских клиник. По каждому человеку, находящемуся в больнице, составлен план лечения. Врачи продолжают бороться за жизни тех, кто сегодня находится в больнице, — сказала Ольга Голодец.

Правительство поддержит ипотечников до 1 марта 2017 года

На совещании также рассматривались вопросы расширения помощи ипотечным заемщикам. Глава правительства напомнил о том, что им было подписано постановление о продлении государственной программы поддержки ипотечного кредитования до 1 марта 2017 года. Как рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, поддержка проблемных ипотечников по итогам 2016 года составит 1,5 млрд руб. вместо 4,5 млрд, заложенных ранее в рамках программы.

— Это решение готовилось Министерством строительства. На 1 декабря 2016 года всего в АИЖК было подано около 14 тысяч заявок, по семи тысячам уже работа закончена, и кредиты переоформлены на новых условиях. В эту работу включилась 101 организация, в том числе крупные банки с государственным участием, — рассказал Игорь Шувалов. — Почему у нас так сохранились денежные средства. Первоначально закладывались параметры, которые мы с вами имели в 2009 году. В тот момент просрочка по ипотечным кредитам была самым главным критерием. Если в 2009 году у нас было 7% таких ипотечных кредитов, то в 2015 - 3%.

В связи со значительным количеством обращений от семей, которые испытывают трудности в выплате ипотечных кредитов, был расширен перечень категорий граждан, которые вправе претендовать на участие в программе. В частности, он был дополнен категорией заёмщиков, на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет, являющиеся учащимися, студентами (курсантами), аспирантами, адъюнктами, ординаторами, ассистентами-стажёрами, интернами и обучающимися на очной форме обучения.

По мнению членов правительства, изменения основных условий реализации программы позволят расширить круг лиц, которые могут рассчитывать на получение поддержки. Размер выделяемой помощи станет более существенным для заёмщиков с суммой кредита до 6 млн рублей.

Закупки министерств и ведомств ужесточат

В ходе совещания главой правительства было объявлено об ужесточении требований при проведении тендеров по государственным закупкам для того, чтобы «ограничить аппетиты» некоторых ведомств и сэкономить государственные средства. Соответствующее постановление уже подписано.



Документом, в частности, предусмотрено установление требований к нормированию закупок услуг мобильной связи; услуг связи по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям; услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в интернет; услуг по аренде и лизингу легковых автомобилей и лёгких автотранспортных средств; офисных приложений; систем управления процессами организации; средств обеспечения информационной безопасности; систем управления базами данных.

— Я подписал постановление, которое расширяет перечень требований к товарам и услугам при проведении тендеров. Прошу всех членов правительства это иметь в виду. Цель, конечно, понятна - это экономия бюджетных денег, включая ограничения аппетитов некоторых ведомств, которые позволяют себе даже в нынешних условиях избыточные траты госсредств, — сказал Дмитрий Медведев, особо отметив введение запрета на приобретение автомобилей с двигателями мощностью более 200 лошадиных сил.

Новые требования вступят в силу с 1 января 2017 года.