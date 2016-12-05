Байкальские рыбопромышленники выступают против запрета на вылов омуля

Рыбопромышленники Баргузинского района Бурятии выступили против запрета промышленного вылова омуля на Байкале. По их мнению, это приведет к закрытию предприятий, что грозит социальным взрывом.



Кроме того, как заявил глава союза промышленников Баргузинского района Александр Корнеев, в период, когда на Байкале встанет лед, местные рыбаки, живущие этим промыслом, вообще останутся без средств к существованию, передает ИА UlanMedia.ru.

Как писали «Известия», Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал. В частности, она предусматривает запрет вылова этой рыбы на три года. Специалисты при этом ссылаются на успешное применение подобной практики в период с 1969 по 1975 годы.

По данным Байкальского филиала ФГУП «Госрыбцентр», биомасса омуля к этому году уменьшилась до 15 тыс. т. Там считают, что если не ввести запрет на его вылов немедленно, уже в самое ближайшее время он прекратит существование в природе.