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Понедельник,
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Байкальские рыбопромышленники выступают против запрета на вылов омуля

Они считают, что это приведет к социальному взрыву в регионе

Рыбопромышленники Баргузинского района Бурятии выступили против запрета промышленного вылова омуля на Байкале. По их мнению, это приведет к закрытию предприятий, что грозит социальным взрывом.

Кроме того, как заявил глава союза промышленников Баргузинского района Александр Корнеев, в период, когда на Байкале встанет лед, местные рыбаки, живущие этим промыслом, вообще останутся без средств к существованию, передает ИА UlanMedia.ru

Как писали «Известия», Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал. В частности, она предусматривает запрет вылова этой рыбы на три года. Специалисты при этом ссылаются на успешное применение подобной практики в период с 1969 по 1975 годы.

По данным Байкальского филиала ФГУП «Госрыбцентр», биомасса омуля к этому году уменьшилась до 15 тыс. т. Там считают, что если не ввести запрет на его вылов немедленно, уже в самое ближайшее время он прекратит существование в природе.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Байкальские рыбопромышленники выступают против запрета на вылов омуля

Они считают, что это приведет к социальному взрыву в регионе

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