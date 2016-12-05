Песков объяснил, почему Навальный не сможет стать президентом России

Российское законодательство не предусматривает участия в президентских выборах «пораженных в правах» людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, сможет ли оппозиционер Алексей Навальный участвовать в выборах главы государства.

«Люди, пораженные в правах, по нашему законодательству не могут участвовать в президентских выборах», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно о начале повторного рассмотрения в Ленинском районном суде Кирова дела «Кировлеса». Защита оппозиционера подала ходатайство о прекращении уголовного дела.