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Погребняк и Денисов потребовали у «Динамо» зарплату за два месяца

Футболисты обратились в палату по разрешению споров РФС

Игроки столичного «Динамо» Павел Погребняк, Игорь Денисов и Виталий Дьяков подали жалобу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Футболисты требуют, чтобы клуб погасил долг по зарплате за два месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что 32-летний Денисов находится в аренде в московском «Локомотиве», 27-летний Дьяков — в «Томи», а 33-летний Погребняк не попадает в состав «Динамо». В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нападающий провел три матча, а также принял участие в одной встрече Кубка России. В общей сложности Погребняк провел на поле 116 минут.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Погребняк и Денисов потребовали у «Динамо» зарплату за два месяца

Футболисты обратились в палату по разрешению споров РФС

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