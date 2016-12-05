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Инвестиционный потенциал Коми представили в Словакии

В Братиславе прошел Российско-Словацкий деловой совет

В Братиславе в ходе Российско-Словацкого делового совета представили инвестиционный потенциал Коми. В работе форума принял участие зампредседателя регионального правительства Григорий Саришвили.

Для представителей словацких деловых кругов презентовали проекты, которые ждут инвестиций. Саришвили рассказал о строительстве Ярегского горно-химического комплекса по добыче и переработке руды, завода по производству биоэтанола и предприятия по выпуску картофельного крахмала.

Участникам встречи рассказали о современном развитии Коми, ее основных отраслях, перспективах и приоритетных проектах, а также о создаваемых в регионе возможностях и преференциях для инвесторов.

«В Республике Коми для инвесторов предлагаются самые разные формы поддержки со стороны Правительства Республики Коми. Среди них — законодательная база, гранты, субсидии, гарантии, налоговые льготы, инвестиционные налоговые кредиты. Поддержка оказывается как инвесторам, осуществляющим крупномасштабные инвестиции в экономику республики, так и субъектам малого и среднего предпринимательства», — отметил Саришвили.

В рамках форума представитель региона провел переговоры с компанией, которая производит ячеистый картон. Стороны обсудили возможность открытия филиала предприятия в Коми.

Как сообщает ИА «Комиинформ», в настоящее время в Коми 102 предприятия с иностранным капиталом реализуют свои инвестпроекты.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Инвестиционный потенциал Коми представили в Словакии

В Братиславе прошел Российско-Словацкий деловой совет

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