В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе двое детей

Авария с участием двух иномарок произошла в воскресенье, 4 декабря, на 1143-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

По информации TLTgorod, водитель автомобиля Opel Astra двигался со стороны Самары в направлении Уфы. Выехав на встречную полосу, водитель допустил лобовое столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП пострадали шесть человек: водители обоих автомобилей, 38-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении Opel Astra, а также три пассажира Mitsubishi Pajero — 37-летняя женщина, 8-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все они получили травмы различной степени тяжести, пострадавших доставили в медицинские учреждения.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба автомобилиста были трезвы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются причины аварии.