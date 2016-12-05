Мирзиёев по-русски поблагодарил международных наблюдателей на выборах

Новый глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на митинге на русском языке отблагодарил международных наблюдателей из более чем 40 стран за мониторинг состоявшихся накануне в республике выборов, сообщает ТАСС.

«Благодарю наблюдателей и авторитетные международные организации за активное участие и наблюдение за состоявшимися выборами, за большое внимание к демократическим преобразованиям Узбекистана», — сказал Мирзиёев.

Напомним, в понедельник ЦИК Узбекистана обнародовал данные, согласно которым Мирзиёев набрал 88,61% голосов на минувших выборах.



Ранее Мирзиёев заявлял о намерении продолжать линию Ислама Каримова по выстраиванию отношений с Россией и странами СНГ.