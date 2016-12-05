Мирзиёев по-русски поблагодарил международных наблюдателей на выборах

Избранный президент Узбекистана произнес речь на русском языке на митинге перед наблюдателям из более чем 40 стран
Новый глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на митинге на русском языке отблагодарил международных наблюдателей из более чем 40 стран за мониторинг состоявшихся накануне в республике выборов, сообщает ТАСС.
«Благодарю наблюдателей и авторитетные международные организации за активное участие и наблюдение за состоявшимися выборами, за большое внимание к демократическим преобразованиям Узбекистана», — сказал Мирзиёев.
Напомним, в понедельник ЦИК Узбекистана обнародовал данные, согласно которым Мирзиёев набрал 88,61% голосов на минувших выборах.
Ранее Мирзиёев заявлял о намерении продолжать линию Ислама Каримова по выстраиванию отношений с Россией и странами СНГ.