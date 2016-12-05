Подрядчик космодрома Восточный вернул украденные деньги

В Амурской области вынесен приговор директору ООО «Строитель» Ивану Чопозову.



Его обвиняли в хищении денежных средств при строительстве объектов космодрома Восточный. Следствие установило, что Чомозов похитил более 850 тыс. рублей, принадлежащие ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».

Как сообщает ИА «Амур.инфо», Чопозов признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Суд приговорил его к 9 мес. лишения свободы.

Напомним, директора «Строителя» задержали в Белоруссии в прошлом году. Он разъезжал по Минску на Mercedes 221, украшенном стразами от Swarovski. Позже он был экстрадирован. Чопозов во время предварительного следствия полностью возместил причиненный ущерб.