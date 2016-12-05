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В Краснодаре будут судить исламистов, которые пытались уехать в Сирию

Трое уроженцев Дагестана обвиняются в подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании

Мужчины 18, 20 и 22 лет предстанут перед судом в Краснодаре за приготовления к военным действиям в Сирии на стороне боевиков. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Завершено расследование уголовного дела о приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. По версии следствия, выходцы из Дагестана, руководствуясь идеями радикального ислама и действуя по предварительному сговору, разработали план по переселению в Сирийскую Арабскую Республику для участия в военном конфликте, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Приготовления проходили с января по февраль 2016 года на съемной квартире в поселке Яблоновском Республики Адыгея, а также в Краснодаре. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Краснодаре будут судить исламистов, которые пытались уехать в Сирию

Трое уроженцев Дагестана обвиняются в подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании

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