Кинотеатр ivi.ru вышел на рынок Америки и Европы

Крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi.ru выходит на рынки Соединенных Штатов и Европы, где займется продвижением отечественных фильмов. По мнению экспертов, Ivi.ru может рассчитывать на коммерческий успех своего проекта, так как пока за рубежом почти нет легальных способов посмотреть лицензионные российские фильмы онлайн. Потенциальный рынок оценивается в 8 млрд рублей.



Как сообщили «Известиям» несколько собеседников, близких к ivi.ru, кинотеатр уже начал пробовать силы на новых рынках — США, Канады, Германии, Франции, Израиля и ряда других. Международную экспансию компания ведет через новый сайт ivi.tv. При этом ресурс рассчитан на русскоязычную аудиторию, проживающую в этих странах. До недавнего времени ivi.ru работал только на территории бывшего СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и др.).



Также кинотеатр намерен выпустить приложение ivi.tv, которое будет доступно на разных платформах — смартфонах, планшетах, компьютерах и Smart TV (телевизорах, подключенных к интернету). При этом именно Smart TV рассматривается руководством ivi.ru как основная площадка для потребления видеоконтента.

Глава компании ivi.ru Олег Туманов от комментариев отказался.

Примечательно, что ivi.tv станет вторым отечественным онлайн-кинотеатром, который выходит на международный рынок. В апреле этого года онлайн-кинотеатр Tvzavr запустил в 248 странах приложение «Русское кино», где можно посмотреть отечественные киноленты.

По словам директора по контенту онлайн-кинотеатра Tvzavr Елены Хлебниковой, их приложение пользуется большой популярностью, а месячная аудитория составляет 2,5 млн человек.

Елена Хлебникова отметила, что самое сложное для выхода на новые рынки — это лицензировать контент, ведь на каждую страну нужно получать отдельную лицензию, иначе показ фильма будет пиратским. Например, Tvzavr прописал в договоре с правообладателями, что они хотят получить лицензию на Россию и «весь мир». При этом договор подписывается с российским юрлицом.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказал, что вопрос выхода российских кинотеатров на зарубежный рынок с иностранным контентом затруднен, так как на локальных рынках уже присутствуют либо местные игроки, либо глобальные компании, например Netflix, Google или Apple.



— Российским сервисам проще представлять свой контент за границей, ведь русская диаспора довольно большая за пределами России, — отметил Алексей Бырдин. — В свою очередь, для русскоговорящих жителей в странах Европы или Америки единственный способ смотреть российские фильмы на русском языке легально — это кинотеатры Tvzavr или ivi. Поэтому за зрителей российские кинотеатры будут конкурировать пока между собой.



Как отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, сейчас за границей находится порядка 40 млн русскоговорящих.



— Неплохо продвигается медиаконтент, который имеет ностальгическую ценность. Также уже есть примеры успешной продажи и нового контента, к примеру мультфильма «Маша и Медведь», — говорит Казарян. — Объем иностранного рынка примерно равен сегодняшнему российскому. В зависимости от выбранной модели заработка объем рынка можно оценить в 4–5 млрд рублей при продаже контента. А на показах фильмов и мультфильмов по рекламной модели — 3 млрд рублей.



А вот по мнению основателя онлайн-кинотеатра Tvigle Егора Яковлева, получится ли у ivi построить бизнес за границей на русском контенте — пока говорить рано.



— Иностранный рынок — конкурентный по присутствию на нем русского кино. Большой проблемой является апеллирование к людям, которые являются выходцами из русскоговорящих стран, — считает Егор Яковлев. — Там есть уже второе и третье поколение детей иммигрантов из СССР. Для них потребление контента на русском языке не является потребностью, они смогут посмотреть дублированный российский фильм через местные онлайн-кинотеатры.