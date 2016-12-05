Брат Кельми заподозрил девушку певца в ухудшении его состояния. Видео

Брат и директор госпитализированного в тяжелом состоянии Криса Кельми Евгений Суслов подозревает в произошедшем девушку исполнителя Полину. Артисту устранили в реанимации какие-то рецидивы и переводят в неврологическое отделение, рассказал он.



По словам Евгения Суслова, его подержат в неврологическом отделении два-три дня, подлечат, проведут тестирование. «Они говорят, что это следствие алкоголя. Но Крис не был пьяным, это подтверждают и с телевидения люди, которые с ним ехали», – цитирует РЕН ТВ директора Кельми.



Полина появилась в жизни певца еще пару лет назад. Суслов полагает, что она с помощью «химии» могла повлиять на его здоровье.

По его словам, Крису сделали переливание крови и полтора месяца все шло нормально. Однако, когда Полина появилась вновь, у артиста через пару дней тут же случился очередной приступ.



Брат рассказал, что даже не знает номер ее телефона и собирается узнать его у соседа и «пробить» информацию о ней у серьезных людей. По словам Евгения, когда речь идет о серьезных деньгах, все возможно.



Напомним, 61-летний известный исполнитель Крис Кельми попал в реанимацию одной из клиник в Москве с жалобами на сильную боль.

Крис Кельми около года назад рассказал в интервью, что страдает эпилепсией. Певец признался, что за год у него было 15 приступов эпилепсии, причем пять из них — с тяжелыми последствиями.



Кельми в последнее время стал участником нескольких скандалов, находясь в нетрезвом состоянии: в октябре 2015 года певец у спорткомплекса «Олимпийский» наехал на пешехода.



Музыкант играл в группах «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье». Самый известный хит Криса Кельми — «Ночное рандеву».

