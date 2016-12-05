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Ведущие вузы РФ пригласили участвовать в разработке законопроектов

В Госдуме рассчитывают, что это повысит качество принимаемых законов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил ведущие российские вузы участвовать в работе по экспертизе законопроектов для повышения качества принимаемые законов.

Об этом парламентарий заявил на встрече с ректорами российских вузов.

Володин пояснил, что речь идет о научной экспертизе не только внесенных законопроектов, но и разрабатываемых законодательных инициативах.

По мнению спикера, экспертиза позволит увидеть и исключить ошибки при разработке законопроектов еще на ранней стадии.

Володин отметил, что сейчас в Госдуме прибегают к оценке экспертов, однако эта работа не носит системного характера.

«Мы хотели бы придать этой работе системный характер, с тем чтобы гражданское общество системно участвовало в этой работе», — цитирует спикера «РИА Новости».

Володин отметил, что на следующем этапе к разработке законопроектов могут привлечь представителей профессиональных и деловых союзов.

Он добавил, что координировать работу по экспертизе законопроектов будет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в ней также будет участвовать первый вице-спикер Иван Мельников.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Ведущие вузы РФ пригласили участвовать в разработке законопроектов

В Госдуме рассчитывают, что это повысит качество принимаемых законов

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