Ведущие вузы РФ пригласили участвовать в разработке законопроектов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил ведущие российские вузы участвовать в работе по экспертизе законопроектов для повышения качества принимаемые законов.

Об этом парламентарий заявил на встрече с ректорами российских вузов.

Володин пояснил, что речь идет о научной экспертизе не только внесенных законопроектов, но и разрабатываемых законодательных инициативах.

По мнению спикера, экспертиза позволит увидеть и исключить ошибки при разработке законопроектов еще на ранней стадии.

Володин отметил, что сейчас в Госдуме прибегают к оценке экспертов, однако эта работа не носит системного характера.

«Мы хотели бы придать этой работе системный характер, с тем чтобы гражданское общество системно участвовало в этой работе», — цитирует спикера «РИА Новости».

Володин отметил, что на следующем этапе к разработке законопроектов могут привлечь представителей профессиональных и деловых союзов.

Он добавил, что координировать работу по экспертизе законопроектов будет первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в ней также будет участвовать первый вице-спикер Иван Мельников.