Леопарды свободно и постоянно ходят через российско-китайскую границу

Ученым из России и Китая удалось отследить трансграничные перемещения амкрских тигров и дальневосточных леопардов.

Учёные России и Китая отследили трансграничные перемещения дальневосточных леопардов и амурских тигров за последние два года. Как выяснили исследователи, используя фотоловушки и молекулярный генетический анализ, через границу постоянно ходят не менее 15 леопардов и 19 тигров.

Результаты исследования были представлены в Пекине на совещании по вопросам охраны природы северо-восточной Азии.



В частности, выяснилось, что животные перемещаются через границу по-разному. К примеру, некоторые тигры и леопарды с 2014 года пересекали границу 10 раз. Ученые не могут сказать, на какой же территории их постоянное место жительства.



Но были и такие, которые перешли границу лишь раз и остались жить на территории соседнего государства. Это отметила руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова, мнение которой приводит ИА «Амур.инфо».

С российской стороны исследования проводили национальный парк «Земля леопарда», биолого-почвенный институт ДВО РАН. С китайской — центр изучения кошачьих государственной лесной службы КНР.