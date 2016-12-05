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Леопарды свободно и постоянно ходят через российско-китайскую границу

Это установили исследователи

Ученым из России и Китая удалось отследить трансграничные перемещения амкрских тигров и дальневосточных леопардов. 

Учёные России и Китая отследили трансграничные перемещения дальневосточных леопардов и амурских тигров за последние два года. Как выяснили исследователи, используя фотоловушки и молекулярный генетический анализ, через границу постоянно ходят не менее 15 леопардов и 19 тигров.

Результаты исследования были представлены в Пекине на совещании по вопросам охраны природы северо-восточной Азии.

В частности, выяснилось, что животные перемещаются через границу по-разному. К примеру, некоторые тигры и леопарды с 2014 года пересекали границу 10 раз. Ученые не могут сказать, на какой же территории их постоянное место жительства.

Но были и такие, которые перешли границу лишь раз и остались жить на территории соседнего государства. Это отметила руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анна Виткалова, мнение которой приводит ИА «Амур.инфо».

С российской стороны исследования проводили национальный парк «Земля леопарда», биолого-почвенный институт ДВО РАН. С китайской — центр изучения кошачьих государственной лесной службы КНР.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Леопарды свободно и постоянно ходят через российско-китайскую границу

Это установили исследователи

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