Путин выразил соболезнования Обаме в связи с трагедией в Окленде

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему американскому коллеге Бараку Обаме в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе Окленда в штате Калифорния, сообщили в пресс-службе Кремля.



«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте администрации президента.

Инцидент произошел вечером 2 декабря в одном из ночных заведений Окленда. В момент пожара в нем, по разным оценкам, находилось от 50 до 100 человек, десятки людей оказались заблокированными. На месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тела 24 человек.