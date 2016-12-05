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Путин выразил соболезнования Обаме в связи с трагедией в Окленде

Президент России также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре в ночном клубе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему американскому коллеге Бараку Обаме в связи с гибелью людей при пожаре в ночном клубе Окленда в штате Калифорния, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте администрации президента.

Инцидент произошел вечером 2 декабря в одном из ночных заведений Окленда. В момент пожара в нем, по разным оценкам, находилось от 50 до 100 человек, десятки людей оказались заблокированными. На месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили тела 24 человек.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Путин выразил соболезнования Обаме в связи с трагедией в Окленде

Президент России также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре в ночном клубе

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