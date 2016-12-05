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CAS оставил в силе отстранение Блаттера от футбольной деятельности

Экс-президент ФИФА подал апелляцию в марте

Фото: TASS/Zuma/Freshfocus/Christian Pfander

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию бывшего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера на отстранение от футбольной деятельности на шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Блаттер в августе в течение 14 часов находился на заседании CAS в Лозанне. В рамках слушания рассматривалась его мартовская апелляция на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности, сообщает «Спорт-Экспресс».

Несколько высокопоставленных сотрудников федерации, в том числе Блаттер, были задержаны в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции. По итогам проведенного масштабного расследования, Блаттер, а также глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке был дисквалифицирован на 12 лет. В феврале апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера до шести лет. CAS в мае сократил отстранение Платини до четырех лет.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

CAS оставил в силе отстранение Блаттера от футбольной деятельности

CAS оставил в силе отстранение Блаттера от футбольной деятельностиЭкс-президент ФИФА подал апелляцию в марте

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