Сборная США по бобслею и скелетону намерена бойкотировать ЧМ в Сочи

Сборная США по бобслею и скелетону намерена отказаться от участия в чемпионате мира, который пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года в Сочи. По данным The New York Times, такое решение рассматривается в качестве протеста против проведения в России крупных соревнований в связи с регулярными допинговыми скандалами.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, американские атлеты также недовольны недостаточно жесткой реакцией на допинг-скандал со стороны спортивных чиновников США. Кроме того, они высказали озабоченность по поводу допинг-контроля, личной и информационной безопасности на предстоящих соревнованиях в Сочи.

Олимпийский комитет США отметил, что поддерживает право спортсменов выбирать, когда и где выступать. Но при этом неназванный представитель комитета заявил, что чиновники не будут поддерживать бойкоты каких-либо международных спортивных мероприятий.



Стоит отметить, что чемпионат мира в Сочи является ключевым стартом для определения рейтинга атлетов накануне Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в корейском Пхёнчане. В России мировое первенство состоится впервые. Сочи получил право на его проведение летом 2013 года. Заявка столицы Игр-2014 выиграла у других претендентов — канадского Уистлера, американского Лейк-Плэсида и немецкого Альтенберга.



Напомним, что 9 декабря будет представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о проблемах с допингом в российском спорте. Первая часть была опубликована 18 июля. Тогда сообщались итоги расследования допинговых махинаций на Олимпийских играх в Сочи. Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве.



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