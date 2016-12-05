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Сергей Карякин нанесет удар по мячу в матче «Спартак»–«Рубин»

Российский шахматист признался, что давно болеет за красно-белых

Российский гроссмейстер Сергей Карякин произведет первый удар в матче 17-го тура чемпионата России по футболу, где московский «Спартак» сыграет против казанского «Рубина».

«Очень люблю футбол и очень люблю «Спартак». Для меня большая честь сделать первый пас в матче «Спартака» и «Рубина». В свое время, несколько лет назад, я давал сеанс одновременной игры клубу «Спартак». И тогда, после, у нас была серия пенальти и я забил самый лучший гол в своей жизни — в девятку. После этого я очень болею за «Спартак». Гол, кстати, забил Родионову», — рассказал Карякин.

Кроме того, шахматист намерен произвести символическое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак»–«Ак Барс». Матч пройдет во вторник, 6 декабря, в Москве, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, в прошлую среду в тай-брейке матча за мировую шахматную корону действующий чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен одержал победу над россиянином. После поединка Карякин признался, что не был готов к тай-брейку.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Сергей Карякин нанесет удар по мячу в матче «Спартак»–«Рубин»

Российский шахматист признался, что давно болеет за красно-белых

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