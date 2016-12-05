Победил Мирзиеев

Шавкат Мирзиёев – политическая фигура, устраивающая и элиту, и основную часть избирателей. Возглавляя работу правительства, он долгое время работал фактически правой рукой Каримова, а потому обладает глубочайшим знанием внутриполитической, экономической обстановки. Кроме того, ему удалось упорядочить все противоречия, которые как всегда, возникают в период перехода власти. Многие Западные политики сомневались в том, что ему это удалось и считали, что все противоречия, существующие в стране, с полной очевидностью проявятся в день голосования. Выборы показали, что это не так – никаких эксцессов не произошло.

На выборах присутствовали делегации из целого ряда стран. В том числе из России, и по имеющейся у меня информации, все иностранные наблюдатели отмечают хорошую организацию выборов. Никаких случаев давления на избирателей, ни, тем более, фальсификаций, ни иных нарушений зафиксировано не было. Результаты подсчета голосов сомнений не вызывают.

Новый лидер берет на себя власть в очень непростое время. В последнее время страна сталкивается с растущими вызовами в области безопасности, связанными ростом активности Аль-Каиды, чему в немалой степени способствовала политика США в этом регионе, нацеленная на ослабление России.

И в этой связи мне хотелось бы напомнить, что в эти дни отмечается 25-летие СНГ. Я надеюсь, что с приходом Мирзиёева, институты СНГ, в которых на сегодняшний день Узбекистан участия не принимает, будут «пополнены» его участием.

Что же касается наших двусторонних отношений, то существующий на сегодняшний день уровень экономического и военно-политического сотрудничества более, чем достаточно для того, чтобы наши страны развивали не просто дружеские, но и взаимовыгодные партнерские отношения. Думаю, что так и будет.

Недаром российский президент Владимир Путин одним из первых поздравил с победой нового президента Узбекистана и пригласил его посетить Россию с официальным визитом. «Приглашение с благодарностью принято», - отметили в пресс-службе Кремля.

Автор – председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.