СAS отклонил апелляцию экс-президента ФИФА на отстранение от футбола

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера нашестилетний запрет футбольной деятельности.

Таким образом, решение Апелляционного комитета ФИФА от 16 февраля 2016 года осталось в силе. Согласно этому решению Блаттер отстранен от любой связанной с футболом деятельности сроком на шесть лет, а также должен выплатит штраф в размере 50 тыс. швейцарских франков, говорится в сообщении CAS.

Напомним, в сентябре прошлого года Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера, который подозревается в финансовых махинациях, в частности, незаконном переводе 2 млн швейцарских франков на счет бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в 2011 году.

Комитет по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила Блаттера и Платини от любой деятельности, связанной с футболом на восемь лет, позднее срок был уменьшен до шести лет.

Блаттер и Платини подали апелляции в CAS. Позднее, срок дисквалификации Платини был сокращен до четырех лет.



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