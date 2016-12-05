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Музей хоккея начнет постоянно работать в Москве

Любой сможет постоять в воротах «Красной машины»

Фото предоставлено пресс-службой музея

Музей хоккея в Парке Легенд с декабря 2016 года впервые начнет постоянную работу. Ранее он открывался только по особым случаям и не был доступен для всех желающих.

Впервые Музей хоккея открыл свои двери в рамках Чемпионата мира по хоккею в мае 2016 года. Согласно регламенту IIHF попасть в музей могли только обладатели билетов на матчи. По окончании ЧМ-2016 музей закрылся для подготовки к празднованию 70-летия отечественного хоккея и работе над экспозицией.

Уже в декабре этого года Музей хоккея начнет постоянную работу, прийти в него смогут все желающие. В январе 2017 года в музее начнутся регулярные встречи с легендарными хоккеистами.

Фото предоставлено пресс-службой музея

Первой выставкой станет экспозиция «Красная машина. Страницы истории»,посвященная зарождению хоккея в нашей стране (1946 год), а также выступлениям сборных команд по хоккею с шайбой СССР и России в период с 1954 года до настоящего времени. Это хронология борьбы за золото, ледовые подвиги указанного периода, воспоминания легендарных хоккеистов, видео- и фотохроника, а также историческая подборка хоккейной амуниции и личных вещей великих спортсменов.

Среди экспонатов – раритетные экземпляры – игровая клюшка первого хоккейного матча СССР; золотые медали всех чемпионатов мира и олимпийских игр, которые наша страна когда-либо выигрывала, уникальная подборка масок вратарей и многое другое.

Фото предоставлено пресс-службой музея

Отдельный стенд займут сувениры с символикой турнира на приз газеты «Известия», который проводился с 1969 по 1996 годы. Это значки, клюшки и даже кубок, ставший главным призом турнира в 1988 году.

В музее также представлена интерактивная часть выставки – любой желающий сможет почувствовать себя голкипером «Красной Машины», примерив экипировку и встав в настоящие ворота.

Билеты можно будет купить в кассах Ледового Дворца ВТБ за 200 рублей (полный) и 100 рублей (льготный). Работать музей будет каждый день, кроме понедельника, с 12 до 20 часов.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Музей хоккея начнет постоянно работать в Москве

Музей хоккея начнет постоянно работать в МосквеЛюбой сможет постоять в воротах «Красной машины»

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