Военные самолеты США и НАТО ведут разведку у границ России

Военные самолеты США и НАТО приблизились к западной границе России. Американский самолет находится над территорией Эстонии и ведет разведку у границ Ленинградской и Псковской областей. Самолет-разведчик НАТО находится в воздушном пространстве Польши у границ Калининградской области, следует из информации западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.



По данным сайтов, в воздушном пространстве Эстонии у границ Ленинградской и Псковской областей находится американский самолет-разведчик RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным RAGGY73. Он вылетел с британской авиабазы Милденхолл, сообщает «ТВ Центр».



У границ Калининградской области с территории Польши ведет разведку самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации НАТО «АВАКС».

Интенсивность самолетов-разведчиков США и НАТО в районе дислокации кораблей ВМФ России в последнее время заметно выросла. Эксперты фиксируют почти каждый день до 2–3 и более таких полетов.