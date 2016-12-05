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Понедельник,
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Военные самолеты США и НАТО ведут разведку у границ России

Разведдеятельность ведется со стороны Польши и Эстонии

Военные самолеты США и НАТО приблизились к западной границе России. Американский самолет находится над территорией Эстонии и ведет разведку у границ Ленинградской и Псковской областей. Самолет-разведчик НАТО находится в воздушном пространстве Польши у границ Калининградской области, следует из информации западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По данным сайтов, в воздушном пространстве Эстонии у границ Ленинградской и Псковской областей находится американский самолет-разведчик RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным RAGGY73. Он вылетел с британской авиабазы Милденхолл, сообщает «ТВ Центр».

У границ Калининградской области с территории Польши ведет разведку самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации НАТО «АВАКС». 

Интенсивность самолетов-разведчиков США и НАТО в районе дислокации кораблей ВМФ России в последнее время заметно выросла. Эксперты фиксируют почти каждый день до 2–3 и более таких полетов.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Военные самолеты США и НАТО ведут разведку у границ России

Разведдеятельность ведется со стороны Польши и Эстонии

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