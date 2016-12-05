Безопасность детей: чья ответственность?

В страшной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 12 человек, десять из них — дети. Остальные госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизнь борются врачи. Пассажирами были дети из секции спортивной акробатики, ехавшие с окружных соревнований. Их сопровождало несколько взрослых. Автобус вез детей из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В Югре объявлен траур по погибшим.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям: 264-й и 238-й — нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек, и оказание услуг, не соответствующих требованиям закона. Губернатор региона возглавила оперативный штаб. Сейчас дело об этой аварии передано в центральный аппарат Следственного комитета. Уверена, что виновных в этой страшной трагедии накажут. Кто виноват — разберется следствие. Конечно, это не утешит близких погибших и пострадавших.

Но это поднимает серьезную проблему — перевозки детей. Уже установлено, что трансфер детей не был должным образом согласован. Также ответственные за перевозку должны были уведомить ГИБДД о готовящемся рейсе.

По той информации, которая есть, мы видим одно — правила при перевозке детей были нарушены.

К сожалению, эта трагедия — не единственная. С 2010 года СМИ сообщали еще минимум о пяти подобных случаях — авариях с автобусами, осуществлявшими организованные перевозки детей. В июне 2010 года в Омске водитель «КамАЗа» выехал на встречку и столкнулся с автобусом, следовавшим в составе колонны, перевозившей воспитанников детского спортивного клуба в летний лагерь. Тогда погибли двое взрослых и ребенок и еще 16 детей пострадали.

29 октября 2011 года в Саратове в микроавтобус, перевозивший 16 шестиклассников, врезался бензовоз «КамАЗ», водитель которого пытался избежать столкновения с двумя легковым машинами. В результате аварии двое детей скончались на месте, 14 получили ранения.

В мае 2012 года под Пятигорском автобус «ПАЗ» вез детей из детского ансамбля на конкурс юных дарований в Железноводск. На участке, где проводились дорожные работы, «ПАЗ» сбросил скорость, после чего в него врезался идущий следом автобус MAN. От удара «ПАЗ» опрокинулся в кювет. В результате погибли двое детей и двое взрослых сопровождающих. 15 человек, в основном дети, получили ранения.

В апреле 2015 года в Ленинградской области микроавтобус, в котором ехала спортивная команда детского дома из деревни Анисимово, столкнулся с грузовиком. В микроавтобусе было 13 человек — двое взрослых и 11 подростков, команда направлялась на фестиваль «Спортивная весна-2015» в Кировск. Водитель микроавтобуса и двое детей погибли до прибытия спасателей, девять воспитанников детдома были госпитализированы, один из них умер в больнице от полученных травм. В мае прошлого года в Нижегородской области микроавтобус, который вез детей из Казани на соревнования по каратэ в Петербург, столкнулся с грузовиком, трое пассажиров автобуса (из них — один ребенок) погибли; пострадали 17 человек, в том числе десять детей.

Эта печальная статистика говорит о многом. О том, что вопросу перевозки детей уделяется недостаточное внимание. Что перевозчики в погоне за выгодой забывают о правилах безопасности. Даже об обычных правилах безопасности на дорогах, которые всегда должны соблюдаться. А ведь в таких случаях, когда речь идет о жизнях детей, водитель должен быть стократ аккуратнее. Происходит обесценивание жизни, в первую очередь — детской жизни.

Необходимо больше заботиться о безопасности в таких поездках. Специальный транспорт, ремни безопасности, выбор водителей и сопровождающих — это зона ответственности организаторов поездки и, конечно, родителей. Особенно страшны поездки в ночное и зимнее время: плохая видимость, гололед, снежные заносы на дорогах, метель... Перевозки в этих условиях потенциально опасны. Существуют официально утвержденные «Правила организованной перевозки группы детей автобусами», но они не всегда выполняются и, видимо, недостаточны.

Сейчас сообщается о проверках организации детских автоперевозок на территории Среднего Урала, о проверках школьных автобусов региона на соответствие требованиям безопасности, устанавливается, проходит ли согласование маршрутов детских перевозок в ГИБДД. Но почему всё это происходит только после того, как произошла трагедия? Необходимо обратить пристальное внимание на требования к таким перевозкам, подумать об их пересмотре и ужесточении. В разработке новых норм могли бы принять участие общественные организации и конечно, родители. В конце концов безопасность детей — это общее дело, а трагические происшествия — общая боль.

Перевозки детей в вечернее и ночное время, может быть, следует вовсе запретить — по крайней мере зимой. Также необходимо учитывать прогнозируемые погодные условия, возможно, при необходимости отменять или переносить мероприятия с участием детей. Необходимо, чтобы транспорт с детьми сопровождали сотрудники ГИБДД, причем при поездках на дальние расстояния — независимо от его количества, а не начиная от трех автобусов, как в нормах, действующих сейчас. А главное — контролировать исполнение этих требований, ведь самые правильные нормы и установления бессмысленны, если существуют в основном на бумаге. А мы, общество, обязаны обеспечивать общественный контроль за безопасностью перевозок организованных групп детей.

Автор — ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека