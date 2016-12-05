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Именем режиссера из Якутии назвали звезду в созвездии Стрельца

Такой подарок Андрей Борисов получил в честь дня рождения национального театра

Рубиновой звезде в созвездии Стрелец присвоено имя «Андрей Борисов». Запись об этом появилась в «Международном каталоге небесных тел». Накануне режиссеру Андрею Борисову были вручены сертификат «Роскосмоса» и благодарственное письмо главы парламента Якутии, сообщает ИА SakhaNews.

Андрей Борисов является художественным руководителем Саха академического театра, отметившего свое 110-летие. Кроме того, его худруку исполнилось 65 лет.

Напомним, Андрей Борисов занимал пост министра культуры Якутии с 1990 по 2014 год. Осенью он оказался в центре скандала. Он планировал участвовать в выборах в Госдуму в качестве выдвиженца. Однако ему было отказано в регистрации в качестве кандидата. В избиркоме посчитали, что во время сбора подписей были допущены нарушения. В конце концов Борисов обжаловал это решение в Верховном суде России, однако инстанция признала правомерным отказ в его регистрации.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Именем режиссера из Якутии назвали звезду в созвездии Стрельца

Такой подарок Андрей Борисов получил в честь дня рождения национального театра

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