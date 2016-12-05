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Суд отказался освободить обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму

Андрею Захтею грозит до 20 лет лишения свободы

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста гражданину Украины Андрею Захтею, который обвиняется в подготовке диверсий в Крыму.

«Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила решение судья, чьи слова приводит «РИА Новости».

Захтею предъявлено обвинение по статьям 30 и 281 УК РФ («Покушение на диверсию»). Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

7 и 8 августа в Крыму были обнаружены группы украинских диверсантов. При их задержании погибли сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военнослужащий РФ. На месте боестолкновения, по сообщению ФСБ, были обнаружены 20 взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин назвал глупой и преступной акцией попытку диверсии спецслужб Украины в Крыму, а ее целью — отвлечение внимания от внутренних проблем страны.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Суд отказался освободить обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму

Андрею Захтею грозит до 20 лет лишения свободы

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