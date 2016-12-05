Лидеров экономики выбрали в Оренбурге

Региональный конкурс проводили областное правительство и Оренбургский союз промышленников и предпринимателей
Итоги регионального конкурса «Лидер экономики» подвели Оренбургский союз промышленников и предпринимателей и правительство области.
Участники конкурса представляли финансовые структуры, муниципальные образования и предприятия. Всего в этом году в соревновании участвовали 105 номинантов от 63 хозяйствующих субъектов и 22 муниципальных образований. Областное жюри выбрало 17 лучших районов и 54 хозяйствующих субъекта.
Как уточняет РИА «Оренбуржье», жюри выбирало победителей на основе сравнения экономических показателей предприятий и анализа бухгалтерских балансов.
Организаторы говорят, что конкурс уже заслужил общественное признание и весьма авторитетен в деловом сообществе.
Награды лидерам экономики будут вручать 7 декабря.