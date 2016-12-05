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Лидеров экономики выбрали в Оренбурге

Региональный конкурс проводили областное правительство и Оренбургский союз промышленников и предпринимателей

Итоги регионального конкурса «Лидер экономики» подвели Оренбургский союз промышленников и предпринимателей и правительство области.

Участники конкурса представляли финансовые структуры, муниципальные образования и предприятия. Всего в этом году в соревновании участвовали 105 номинантов от 63 хозяйствующих субъектов и 22 муниципальных образований. Областное жюри выбрало 17 лучших районов и 54 хозяйствующих субъекта.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», жюри выбирало победителей на основе сравнения экономических показателей предприятий и анализа бухгалтерских балансов.

Организаторы говорят, что конкурс уже заслужил общественное признание и весьма авторитетен в деловом сообществе.

Награды лидерам экономики будут вручать 7 декабря.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Лидеров экономики выбрали в Оренбурге

Региональный конкурс проводили областное правительство и Оренбургский союз промышленников и предпринимателей

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