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Понедельник,
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В Брянске одну из улиц могут назвать именем генерала Попова

Чиновники затронут эту тему при формировании новой застройки города

В Брянске одну из улиц могут назвать именем генерала СССР Маркиана Попова. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным NASHBRYANSK.RU, соответствующее предложение, поступившее от музееведов школы № 60, где много лет изучают историю Брянского фронта, было рассмотрено на заседании комиссии по топонимике.

В 1941 году генерал Попов командовал войсками 61-й армии на Брянском фронте, а в 43-м — всем Брянским фронтом. В 1968 году Маркиану Попову было присвоено звание почетного гражданина Брянска.

Представители власти отметили, что авторитет генерала никто не ставит под сомнение, однако в Брянске уже есть улица и переулок имени Попова, которые названы в честь физика-электротехника и изобретателя радио Александра Попова. Согласно действующему законодательству, топонимам нельзя давать аналогичные или созвучные наименования.

Представители власти пришли к выводу, что одна из проектируемых улиц будет звучать так: улица Имени генерала Попова. Чиновники отметили, что затронут эту тему на заседании по формированию новой застройки города.

Маркиан Попов — полководец Великой Отечественной войны, генерал армии, герой СССР, начальник Главного штаба и первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками (1956–1962), депутат Верховного совета СССР 2–6-го созывов.

С началом Великой Отечественной войны Попов командовал войсками Северного фронта, которые остановили продвижение немецко-фашистской армии «Норвегия», финских Юго-Восточной и Карельской армий на мурманском, кандалакшском, ухтинском и петрозаводско-свирском направлениях. С 1941 по 1942 год Попов командовал 61-й армией и 40-й армией Брянского фронта.

После войны Попов командовал войсками Львовского военного округа (1945–1946), Таврического военного округа (1946–1954). С января 1955 года он был заместителем начальника, а затем начальником главного управления боевой подготовки Сухопутных войск, с августа 1956 года — начальником Главного штаба и первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. С июля 1962 года Попов являлся военным инспектором-советником группы генеральных инспекторов Министерства обороны.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Брянске одну из улиц могут назвать именем генерала Попова

Чиновники затронут эту тему при формировании новой застройки города

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