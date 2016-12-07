Деликатное лечение

В ФМБА России на базе ФГБУ ФНКЦ Физико-химической медицины создается банк препаратов из человеческого кала, которые эффективно помогают пациентам справиться с последствиями неправильного приема антибиотиков, а также с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника — например, болезнью Крона и неспецифическим язвенным колитом. Руководство центра планирует уже через год удовлетворить потребности московских и подмосковных клиник в этом лекарстве. На очереди — остальные медцентры страны.

Фекотрансплантация применяется в мировой практике уже давно, однако до сих пор механизм ее лечебного действия до конца не изучен. Еще в XVI веке ученые обнаружили, что кал здоровых людей может быть эффективным лечебным средством при введении его в кишечник больных.

— В середине 1980-х годов австралийский гастроэнтеролог профессор Thomas Borody начал активно использовать фекальную трансплантацию, сначала родственную, а затем и донорскую, для лечения различного рода диарей, не поддающихся антибиотикам, — пояснили «Известиям» в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. — За последние пять лет метод пересадки донорской микробиоты начал применяться в некоторых странах Европы — Италии, Бельгии, Швейцарии.

ФМБА взялось за тему фекотрансплантации, так как это один из эффективных методов поддержания здоровья людей, работающих в опасных и нестандартных условиях (химической промышленности, на ядерных объектах, в космосе, в закрытых городах). Однако пользоваться результатами этих разработок смогут обычные граждане.

— Есть масса болезней желудочно-кишечного тракта, которые беспокоят людей. Одна из них — псевдомембранозный колит, который вызывается возбудителем Clostridium difficile, — рассказал «Известиям» генеральный директор ФНКЦ ФХМ Вадим Говорун. — Это тяжелое инфекционное заболевание, возникающее при неправильном лечении антибиотиками. При псевдомембранозном колите поражаются нижние отделы желудочно-кишечного тракта, наблюдаются гнойные проявления. Такие люди, к сожалению, иногда погибают, потому что традиционная антибиотикотерапия оказывается либо малоэффективной, либо вовсе неэффективной.

По словам Вадима Говоруна, псевдомембранозный колит является одним из абсолютных показаний к фекотрансплантации.

— Если взять кал от здорового донора, приготовить из него бактериальную взвесь и внести ее в тонкий кишечник пациента, страдающего таким тяжелым заболеванием, то симптомы проходят бесследно в течение 1–2 дней, — объяснил руководитель ФНКЦ ФХМ. — Эффективность этого метода, как показывает мировая статистика, 90%. Малое количество методик, лекарств или препаратов дают такой устойчивый результат. Даже всем известные статины имеют эффективность 70%. Механизм действия фекотрансплантатов непонятен, поэтому наши научные группы в центре, используя эту методику как лечебную, сейчас активно начали заниматься ее изучением.

Фекотрансплантация в клинике ФНКЦ ФХМ проводится в научно-исследовательских целях с лета 2016 года. Статистика пока скромная — вылечено более десяти пациентов. Однако, по словам Вадима Говоруна, это только первые шаги.

— Мы также пытаемся применять такое лечение для похожих заболеваний: болезни Крона, язвенном колите. Это новые методики. Мы разрабатываем алгоритмы, как правильно производить отбор материала, как его использовать. Создаем методическую базу. Я считаю, что результаты можно считать существенными, потому что, к сожалению, страдающих такими тяжелыми заболеваниями много. И из-за плохой экологии, массового использования антибиотиков, часто бездумного, частота заболеваний растет.

По данным пресс-службы ФМБА, в мире фекотрансплантация также используется в составе комплексной терапии для лечения болезни Паркинсона, рассеянного склероза, акне, ожирения и диабета второго типа. Спектр заболеваний, при которых этот метод лечения оказывается эффективным, в последнее время быстро расширяется.

Сейчас в ФНКЦ ФХМ ведется работа над созданием банка образцов для фекотрансплантации. Это не такая простая задача, как может показаться. Потому что для отбора материала подходят только совершенно здоровые люди, ведущие правильный образ жизни. После тщательного всестороннего клинического и лабораторного обследования потенциальные доноры сдают образцы, которые определенным образом обрабатываются. Каждый образец проходит лабораторный анализ и затем замораживается при температуре минус 70 градусов Цельсия.

— Аналогичные банки созданы в некоторых странах мира, причем доноры получают за сданный здоровый материал немалые деньги — порядка $15 тыс., — рассказывает Вадим Говорун. — У нас донорство кала пока бесплатное. В этом отношении мы работаем со студентами. Они в подписывают информированное согласие и другие документы, список которых регламентируется биоэтическим комитетом. Это обязательная процедура для научно-исследовательской организации. Далеко не каждый подходит для донорства фекалий. Можно пересаживать материал только от очень здоровых людей, в том числе по показателям паразитарной, бактериальной и других видов активности. С помощью опросников определяем образ жизни. Даем рекомендации по питанию.

По словам гендиректора ФНКЦ ФХМ, практику применения фекотрансплантации вначале внедрят в Одинцовском районе Московской области, затем расширят на всё Подмосковье и Москву, а в перспективе введут и в других регионах. Готовые препараты хранятся в замороженном виде и хорошо переносят транспортировку. А правильно вводить их пациентам после короткой стажировки сможет любой эндоскопист.

На создание банка образцов для фекотрансплантации центру потребуется не больше года.