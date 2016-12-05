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Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

9-летний мальчик госпитализирован

Легковой автомобиль сбил в понедельник 9-летнего ребенка на пешеходном переходе на улице Кулакова в Москве. Пострадавший был госпитализирован, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по столице.  

«В 16.20 на улице Кулакова в районе дома 11 легковой автомобиль совершил наезд на ребенка в зоне действия пешеходного перехода», — цитирует РИАМО представителя УГИБДД ГУ МВД России.  

На место происшествия прибыла скорая помощь. Ребенок был госпитализирован. Пока неизвестно, какие травмы получил ребенок в результате аварии.

В настоящее время на месте ДТП работают инспектора ДПС.

Напомним, в столице из-за сильного снегопада значительно снижена видимость.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

9-летний мальчик госпитализирован

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