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В пяти школах Липецка объявлен карантин

Занятия приостанавливают при отсутствии 20% учащихся по причине ОРВИ и гриппа

В 13 классах в пяти школах Липецка объявлен карантин. Болеют в городе в основном ОРВИ, случаев гриппа зарегистрировано всего шесть.

Из-за опасности распространения респираторных инфекций в каждой школе дезинфицируют и проветривают помещения. Регулярно следят и за тепловым режимом в классах. Учет посещаемости и число детей, отсутствующих по болезни, контролируют каждый день.

Больше всего заболевших детей в лицее №3, пишет GOROD48. За прошедшую неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 5,8 тыс. человек, большинство из них дети.

С сентября иммунизацию прошли более 439 тыс. жителей области.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В пяти школах Липецка объявлен карантин

Занятия приостанавливают при отсутствии 20% учащихся по причине ОРВИ и гриппа

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