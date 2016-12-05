В 13 классах в пяти школах Липецка объявлен карантин. Болеют в городе в основном ОРВИ, случаев гриппа зарегистрировано всего шесть.

Из-за опасности распространения респираторных инфекций в каждой школе дезинфицируют и проветривают помещения. Регулярно следят и за тепловым режимом в классах. Учет посещаемости и число детей, отсутствующих по болезни, контролируют каждый день.

Больше всего заболевших детей в лицее №3, пишет GOROD48. За прошедшую неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 5,8 тыс. человек, большинство из них дети.

С сентября иммунизацию прошли более 439 тыс. жителей области.