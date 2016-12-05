Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Загруженность московских магистралей вечером 5 декабря достигла девяти баллов из-за снегопада.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», больше всего машин скопилось на внешней и внутренней сторонах МКАД, а также на Рублево-Успенском, Ленинградском, Новорижском, Киевском и Калужском шоссе.

Также серьезные заторы зафиксированы на Третьем транспортном кольце — там автомобили едут со скоростью 7 км/ч, на Садовом кольце — 5 км/ч.

Скорость движения на улице Серафимовича, Кремлевской набережной, Никитском бульваре, в районе Ленинградского вокзала, а также в районе станций метро «Арбатская», «Белорусская», «Таганская» может составлять от 5 до 2 км/ч, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее в столице объявили о штормовом предупреждении из-за сильной метели и гололеда.

До конца дня в городе ожидается снегопад с порывами ветра до 15 м/с и выше, гололедица, метель и снежный накат, предупреждают синоптики. В ближайшее время в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

