Сергей Светлаков стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

Известный актер и продюсер Сергей Светлаков в понедельник был посвящен в послы чемпионата мира по футболу 2018 года. Торжественная церемония прошла на катке на ВДНХ в Москве в рамках Международного дня волонтера.



Звания посла могут быть удостоены известные люди, связанные с городами ЧМ-2018, сообщает оргкомитет турнира. Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге, одном из городов — участников чемпионата.



Представителями мирового футбольного форума ранее уже стали прославленный футболист Никита Симонян, хоккеист Александр Овечкин и певица Нюша, сообщает телеканал «360».

Сергей Светлаков является болельщиком московского «Локомотива». Актер также исполнил роль любителя футбола из Таганрога Сергея Белякова в сериале «Наша RUSSIA».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

