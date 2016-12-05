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Сергей Светлаков стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

Ранее представителями ЧМ также стали хоккеист Александр Овечкин, футболист Никита Симонян и певица Нюша

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Известный актер и продюсер Сергей Светлаков в понедельник был посвящен в послы чемпионата мира по футболу 2018 года. Торжественная церемония прошла на катке на ВДНХ в Москве в рамках Международного дня волонтера.

Звания посла могут быть удостоены известные люди, связанные с городами ЧМ-2018, сообщает оргкомитет турнира. Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге, одном из городов — участников чемпионата.

Представителями мирового футбольного форума ранее уже стали прославленный футболист Никита Симонян, хоккеист Александр Овечкин и певица Нюша, сообщает телеканал «360».

Сергей Светлаков является болельщиком московского «Локомотива». Актер также исполнил роль любителя футбола из Таганрога Сергея Белякова в сериале «Наша RUSSIA».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Сергей Светлаков стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

Сергей Светлаков стал послом чемпионата мира по футболу 2018 годаРанее представителями ЧМ также стали хоккеист Александр Овечкин, футболист Никита Симонян и певица Нюша

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