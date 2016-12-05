В Ульяновской области выбрали лучших учителей национальных языков

В Ульяновской области выбрали лучших учителей иностранных языков. На конкурсе преподаватели представили свои оригинальные проекты и методические разработки, а также провели открытые уроки.

На конкурсе выбирали лучших учителей татарского, мордовского и чувашского языков. Победители получат по 14 тыс. рублей. Кроме того, они будут защищать честь Ульяновской области на всероссийском уровне.

Конкурс проходит в регионе в четвертый раз. Главным критерием отбора победителей стали оригинальность подходов в обучении родного языка и умение заинтересовать детей во время учебного занятия, пишет 1ul.ru.



Для поддержки и обмена опытом педагогов в Ульяновской области была создана Ассоциация учителей родного языка.