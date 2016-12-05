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В Подмосковье открыли пять новых газопроводов

Общая длина их составила 16,5 км

Пять новых газопроводов общей длиной 16,5 км открыли в двух районах Московской области. В Шатурском районе находятся четыре из них, еще один — в Можайском. Благодаря строительству новых объектов более 400 подмосковных жителей смогли подключить к газу свои дома. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя подмосковного правительства Дмитрия Пестова.

Газифицировать свои дома смогли жители деревень Семеновская, Горяновская, Лузгарино и Вяхирево Шатурского района, а также деревни Цезарево Можайского района.

Пестов также отметил, что 53 газопровода протяженностью более 190 км введено в Подмосковье с начала года. Также в планах по программе газификации в Московской области — строительство 78 объектов в 80 населенных пунктах. Это позволит подключить к газу более 30,5 тыс. человек. В 2017 году планируется построить уже 80 газопроводов, что создаст условия для газификации 82 населенных пунктов с населением более 32 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

В Подмосковье открыли пять новых газопроводов

Общая длина их составила 16,5 км

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