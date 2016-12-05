В Нижнем Тагиле завели дело против отца шестерых детей

Уголовное дело против отца шестерых детей завели следственные органы Нижнего Тагила.

Мужчину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженном с жестоким обращением с ними.

Как сообщает ТагилСити.ру, впервые об этой семье СМИ узнали еще в октябре. Тогда глава семейства, инвалид III группы, пожаловался журналистам, что их пытаются выселить из комнаты в коммунальной квартире, а детей изъять.



В то же время в надзорных органах утверждали, что старшие дети в этой семье перестали ходить в школу, а отец на контакт с социальными службами не идет. Позже соседи пожаловались в полицию на то, что дети из этой семьи ходят с синяками, а из квартиры постоянно доносятся крики и плач.

Тем временем, как отмечает агентство, сам глава семейства даже после возбуждения против него уголовного дела не допускает следователей и социальных работников в свою комнату, объясняя это тем, что так защищает свое жилище.