Дональд Трамп продолжает ссориться с Китаем

Дональд Трамп еще не приступил к исполнению обязанностей президента США, а уже успел посеять зерно раздора между Вашингтоном и Пекином. И без того непростые отношения двух держав на днях прошли испытание телефонным разговором между новоизбранным президентом США и лидером Тайваня, чего не происходило почти 40 лет. Теперь республиканец может преподнести Пекину новый «сюрприз». О намерениях встретиться с Трампом заявил духовный лидер тибетских буддистов далай-лама. И если это произойдет до инаугурации, то к моменту официального появления Трампа в Овальном кабинете общий фон для конструктивного диалога с Пекином будет уже испорчен.

Проблема Тибета и контакты представителей американских властей с далай-ламой — тема для Пекина весьма острая. При этом Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно изъявлял желание «поладить со всеми странами», отдельно выделяя Россию. Между тем позитивного настроя на конструктивный диалог с Пекином республиканец особенно не проявлял. Напротив, миллиардер грозился ввести пошлины на товары из КНР на уровне 45% из-за высокого налогообложения американской продукции, поставляемой в Китай, и девальвации юаня. Кроме того, Трамп выразил недовольство строительством «масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря». Теперь остроты в отношения может добавить и потенциальная встреча Трампа и далай-ламы.



В ответ на запрос «Известий» прокомментировать возможные переговоры между тибетским духовным лидером и новым главой Белого дома в МИД КНР посоветовали обратить внимание на китайскую реакцию на визит далай-ламы в Монголию, пояснив, что Пекин «выступает против любых контактов должностных лиц других стран» с далай-ламой. По мнению внешнеполитического ведомства Китая, подобные встречи и разговоры порождают негативные последствия для связей с Пекином, поэтому страны, идущие на такой шаг, должны принимать меры, чтобы не допустить «разрушения здорового развития отношений» с КНР.

Между тем министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что беседа нового президента США и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь — уловка, неспособная изменить международное признание принципа «одного Китая», который «является краеугольным камнем здорового развития отношений между КНР и США». Китайский министр выразил надежду, что Вашингтон и впредь будет придерживаться такого принципа. Вместе с тем, по информации «Известий», политические круги и экспертное сообщество в Пекине весьма остро отреагировали на недружественный жест новоизбранного президента США.

По мнению специалиста по США, члена Общественной палаты РФ политолога Вероники Крашенинниковой, контакты с Тибетом и Тайванем — главный подрывной проект Трампа против Китая.

— Трамп твердо решил развернуть активные действия против Китая, намеренно задевая болевые точки Пекина. Первая встреча Трампа прошла с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Она была направлена исключительно против Китая. Второе его действие — телефонный разговор с лидером Тайваня: впервые за почти 40 лет американский президент провел такой телефонный разговор, прекрасно понимая, что Тайвань для Китая — один из самых больных вопросов, — сказала Вероника Крашенинникова «Известиям».

Политолог считает, что Трамп уже начал выстраивать инфраструктуру своей политики против Пекина.

— Его разговор с лидером Тайваня показывает, что Трамп совершенно не собирается считаться с какими-либо дипломатическими правилами и протоколом. И тот факт, что никто из американских президентов с лидерами Тайваня не общался последние 40 лет, для него ничего не значит. Он всё будет делать по-своему. Такой подход несет серьезную долю непредсказуемости и опасности для всего мира. Одно из самых больших оскорблений, которое можно нанести руководству Китая, — это встреча с далай-ламой, — пояснила Крашенинникова.

Специалист по Китаю, сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал «Известиям», что Пекин очень остро реагирует на контакты любых государств с Тайванем и Тибетом, потому что считает эти территории своими. Обычно Китай предпринимает в таком случае серьезный демарш.

— Трамп нацелен на ведение дел с китайцами в рейгановском стиле: обеспечение жесткого военного превосходства США в регионе. Также Трамп намерен вести политику в стиле принуждения КНР к принятию американских правил игры. В это укладывается политика на укрепление отношений с Тайванем. Еще до выборов советники Трампа писали, что поддержка Тайваня должна быть более выраженной, поскольку Тайвань — «маяк демократии в Азии», — подчеркнул Кашин.

По словам эксперта, укрепление отношений с Тайванем и тибетской администрацией станет долгосрочным внешнеполитическим приоритетом Трампа на китайском направлении. Вместе с тем политика нервирования Пекина контактами с представителями этих двух регионов для Вашингтона стала уже привычной. Президент Барак Обама, например, встречался с далай-ламой, будучи в должности главы Белого дома. Поэтому каких-то этическо-дипломатических препятствий на пути Трампа для подобных встреч до или после инаугурации нет. Однако некоторое различие в подходах по сравнению с предыдущей администрацией всё же наблюдается — республиканец решил не дозировать провокации в адрес КНР и взял резкий курс на активизацию напряженности.