«Уфа» обыграла «Томь» с минимальным счетом

«Уфа» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу одержала победу над «Томью».



Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол в ворота противников на 64-й минуте встречи забил Александр Сухов. На 90-й минуте красную карточку получил защитник «Томи» Аслан Дудиев, передает ИА «Башинформ».



Таким образом, томская команда продлила безвыигрышную серию до десяти матчей. В турнирной таблице «Уфа» занимает восьмую строчку, имея в активе 25 очков. «Томь» с девятью баллами занимает 15-ю строчку в таблице.

Следующий матч в чемпионате России состоится в следующем году после зимнего перерыва. Футболисты «Уфы» в гостях встретятся с грозненским «Тереком», а «Томь» в домашнем матче сыграет против «Ростова».

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