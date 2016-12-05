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Крупный пожар произошел в Барнауле

Очевидцы слышали хлопки, похожие на взрывы

В Барнауле рядом с городским бассейном произошел крупный пожар. По данным краевого главка МЧС, которые приводит altapress.ru, площадь возгорания составила около 280 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

В противопожарной службе отметили, что горела частная постройка. Там не уточнили, что находилось в этом здании. Свидетели случившегося говорят, что слышали два громких хлопка, похожих на взрывы. В спасательных службах это пока не комментируют.

Тем временем случившееся активно обсуждают в местной блогосфере. В частности, высказывается предположение, что горела пивоварня возле одного из клубов. Там, предположительно, взорвался котел. Якобы на месте происшествия по-прежнему много пожарных машин и скорая.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Крупный пожар произошел в Барнауле

Очевидцы слышали хлопки, похожие на взрывы

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