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На Южном Урале микроавтобус с призывниками попал в ДТП

Незначительные травмы получил один из пассажиров

На Южном Урале микроавтобус, перевозивший призывников, попал в ДТП. Авария произошла 4 декабря около 9.00 на трассе М5 Москва–Челябинск.

Микроавтобус Ford Transit в районе поселка Травники на полной скорости влетел в кювет и опрокинулся. В машине находились 11 местных призывников.

По предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса неправильно выбрал скорость движения перед сужением проезжей части.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», один из пассажиров получил травмы. Его госпитализировали в Чебаркульскую городскую больницу. По факту ДТП начато расследование. В пресс-службе ЦВО подтвердили факт аварии с призывниками.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

На Южном Урале микроавтобус с призывниками попал в ДТП

Незначительные травмы получил один из пассажиров

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