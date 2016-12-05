На Южном Урале микроавтобус с призывниками попал в ДТП

На Южном Урале микроавтобус, перевозивший призывников, попал в ДТП. Авария произошла 4 декабря около 9.00 на трассе М5 Москва–Челябинск.

Микроавтобус Ford Transit в районе поселка Травники на полной скорости влетел в кювет и опрокинулся. В машине находились 11 местных призывников.

По предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса неправильно выбрал скорость движения перед сужением проезжей части.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», один из пассажиров получил травмы. Его госпитализировали в Чебаркульскую городскую больницу. По факту ДТП начато расследование. В пресс-службе ЦВО подтвердили факт аварии с призывниками.

